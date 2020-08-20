Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. По его словам, они будут схожи с ограничениями перед вакцинации от гриппа.