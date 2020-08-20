Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
Смотрите также
В ФБК сообщили об экстренной госпитализации Навального в Омске
Финал сериала «Сверхъестественное» покажут в октябре 2020 года
Вице-премьеру РФ Хуснуллину сделали прививку от коронавируса
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
В Екатеринбурге полицейские спасли заложницу
Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
В Хабаровском крае задержан экс-министр за получение крупной взятки
Меркель заявила, что Лукашенко несколько раз отказывался от разговора
В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
В Белоруссии найден мертвым не подписавший протокол член избиркома
Германия может перейти на четырехдневную рабочую неделю
NASA удалось зафиксировать одновременно два атмосферных феномена
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Дочь Легкоступовой заявила об угрозах со стороны мужа артистки
В ФБК сообщили об экстренной госпитализации Навального в Омске
Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса
Эксперт РАН объяснил происхождение снятых из космоса Вагнером объектов
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. По его словам, они будут схожи с ограничениями перед вакцинации от гриппа.В источнике
С чего всё началось
Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19
Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
Подробнее о событии