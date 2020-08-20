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Ведомости

Врач назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса. По его словам, они будут схожи с ограничениями перед вакцинации от гриппа.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
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RT на русском

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

RT на русском22:45
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Врач рассказал о противопоказаниях при вакцинации от коронавируса

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Врач рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса

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Иммунолог объяснил, кому нельзя делать прививку от коронавируса

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Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19

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Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

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Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

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Власти Серова планируют усилить борьбу с респираторными инфекциями

Глава Серова Василий Сизиков подписал постановление об организации дополнительных санитарных мероприятий направленных на ограничение и предупреждение распространения ГРИППа и ОРВИ на территории округа.
Глобус (г. Серов)вчера в 07:00
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Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новостивчера в 13:56
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Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Созданный белорусской оппозицией Координационный совет по трансферу власти не ставит целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны, заявила на брифинге член совета Мария Колесникова.
Газета.Ruвчера в 13:25
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Взрывы сверхновых могли вызвать массовое вымирание на Земле

Специалисты предположили, что сверхновая, которая находится на расстоянии шестидесяти пяти световых лет от Земли, могла оказать влияние на разрушение озонового слоя, а также на вымирание в конце девонского периода.
ToDay News Ufaвчера в 15:27
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В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3000 долларов

По информации, предоставленной узбекской редакцией журнала Forbes, завод будет занимать площадь в 30 тыс. квадратных метров, а в проект будет вложено инвестиций в размере около 30 млн. долларов.
Новые автомобили00:20
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«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны

Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу Министерства обороны России, сообщил 20 августа гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.
Известия22:09