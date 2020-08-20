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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Высокая температура и употребление алкоголя являются противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Специалист отметил, что ограничения схожи с теми, что предъявляют при вакцинации от гриппа.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

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Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19

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Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

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Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
ТАСС17:49
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«Калашников» начал разработку нового ручного пулемета для Минобороны

Крупнейший российский производитель оружия «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу министерства обороны России, сообщил 20 августа гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.
Известия22:09