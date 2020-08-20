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Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Высокая температура и употребление алкоголя являются противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Специалист отметил, что ограничения схожи с теми, что предъявляют при вакцинации от гриппа.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
Подробнее о событии
News.ru

Иммунолог объяснил, кому нельзя делать прививку от коронавируса

News.ru21:58
RT на русском

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

RT на русском22:45
Известия

Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Известия22:30
Газета.Ru

Врач рассказал, в каких случаях не стоит прививаться от COVID-19

Газета.Ru02:01
Lenta.ru

Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19

Lenta.ru21:26
РИА Новости

Врач рассказал о противопоказаниях при вакцинации от коронавируса

РИА Новости21:10
Радио Sputnik

Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Радио Sputnik21:00

Обама обвинил Трампа в гибели 170 тыс. человек от коронавируса

Смерть 170 тыс. человек, заразившихся коронавирусом, стала результатом непрофессионализма президента Дональда Трампа, говорится в выдержках из заявления бывшего главы государства Барака Обамы, которое он сделал на съезде Демократической партии.
РБК01:35
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
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Авторы ремейка Mafia рассказали о классическом уровне сложности

Прохождение Mafia: The City of Lost Heaven может вызвать затруднения у многих игроков, но разработчики ремейка решили порадовать тех, кто жаждет вызова оригинала, добавив в игру «классический», то есть максимальный уровень сложности.
Игромания.ру01:21

СБУ пыталась похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", - говорится в релизе.
РИА Новости02:35

Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение о переводе монахинь, послушниц и священников из Среднеуральского женского монастыря, захваченного схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители.
РБК17:57
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В Новосибирской области ряд зданий получили сообщения о «минировании»

Правоохранительные органы в Новосибирской области вновь проводят проверки после получения сообщений о "минировании" зданий учреждений здравоохранения, судов, налоговой службы и детсадов, признаков взрывных устройств не обнаружено, сообщает в четверг областное правительство.
РИА Новости22:45
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Зеленский подставил руку под саблю казака в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Запорожье принял участие в выступлении современных казаков и подставил руку под их острые сабли, сообщается на сайте главы государства в среду, 19 августа.
Известия18:24