Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса
Смотрите также
Mercedes-Benz в РФ отзывает более 1 тысячи автомобилей в России
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Жена Ефремова заявила, что он никогда не признавал вину
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Subaru представила новый универсал Levorg
Новый клип Ольги Бузовой за сутки набрал более 1,6 миллиона просмотров
Саратовским педагогам выделено более 373 млн рублей на доплаты
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»
Начались испытания новой скоростной версии ударного вертолета Ми-28Н
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
В Белоруссии возбудили дело о захвате власти из-за КС оппозиции
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
Жена Ефремова заявила, что он никогда не признавал вину
Стало известно об изменении правил выдачи справок водителям в России
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Премьер-министр Польши принял отставку министра иностранных дел
Глава МИД Белоруссии сообщил об угрозах в адрес его семьи
Высокая температура и употребление алкоголя являются противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Специалист отметил, что ограничения схожи с теми, что предъявляют при вакцинации от гриппа.В источнике
С чего всё началось
Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19
Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
Подробнее о событии