Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

Высокая температура и употребление алкоголя являются противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Специалист отметил, что ограничения схожи с теми, что предъявляют при вакцинации от гриппа.В источнике
С чего всё началось
Радио Sputnik

Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Как объяснил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, есть состояния, при которых делать прививку нельзя. По его словам, ограничения будут схожи с теми, которые накладывают перед вакцинацией от гриппа.
Радио Sputnik21:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Врач рассказал, в каких случаях не стоит прививаться от COVID-19

Газета.Ru02:01
РИА Новости

Названы противопоказания при вакцинации от коронавируса

РИА Новости21:10
Известия

Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Известия22:30
News.ru

Иммунолог объяснил, кому нельзя делать прививку от коронавируса

News.ru21:58
Lenta.ru

Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19

Lenta.ru21:26
RT на русском

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса

RT на русском22:45
Радио Sputnik

Врач назвал тех, кому нельзя прививаться от COVID-19

Радио Sputnik21:00

Mercedes-Benz в РФ отзывает более 1 тысячи автомобилей в России

Как сообщает ToDay News Ufа, причиной отзыва автомобилей являются некорректные данные по максимальным значениям нагрузки на крышу, которые прописаны в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
ToDay News Ufaвчера в 16:59
12

Минкомсвязь удалила платформу выдачи цифровых пропусков

Минкомсвязь России удалила страницу на портале госуслуг, с помощью которой россияне могли оформить цифровые пропуска во время действия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском07:31
6

Авторы ремейка Mafia рассказали о классическом уровне сложности

Прохождение Mafia: The City of Lost Heaven может вызвать затруднения у многих игроков, но разработчики ремейка решили порадовать тех, кто жаждет вызова оригинала, добавив в игру «классический», то есть максимальный уровень сложности.
Игромания.ру01:21
1

Subaru представила новый универсал Levorg

Модель второго поколения переехала на модульную платформу SGP (Subaru Global Platform), получила новый 1,8-литровый двигатель, электронноуправлемые амортизаторы и более продвинутый комплекс активной безопасности.
Авторамблер05:30
3

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
110

Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
6

«АвтоВАЗ» объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada

Отмечается, что название должно быть благозвучным и связанным с нашей страной, быть созвучным с Lada, иметь простое ударение и 2-3 слога, в конце иметь букву «А». Пользователи уже начали проявлять креативность, предлагая назвать новый российский автомобиль Tamara, Aurora, Vodka, Taiga или Angara.
Evo-rus.com08:46
63

Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»

Впервые широкой публике будет показана российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия "Дрозд", на которую, как сообщает Lenta.ru, обратили внимание в американском издании Drive, где машину сравнили с одним из автомобилей Джеймса Бонда.
Экономика сегодня06:43