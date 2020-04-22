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Газета.RuВрач назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
Президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал "пугающей" ситуацию с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии, передает РИА "Новости".
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Профессор рассказал о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса
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