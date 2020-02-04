Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».

с чего всё началось

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.

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