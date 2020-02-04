Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВрач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
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с чего всё началось

Нарколог и сомелье назвали самые неподходящие для россиян спиртные напитки

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».
Вечерняя Москвавчера в 08:18

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Онищенко оценил слова нарколога о самом опасном алкогольном напитке

РИА Новости03:47

Нарколог объяснил, почему пиво является самым опасным алкоголем

РЕН ТВ02:40

Врач назвал самый вредный для россиян спиртной напиток

Московский Комсомолецвчера в 09:36

Россиянам назвали самый вредный алкогольный напиток

Lenta.ruвчера в 10:58

Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки

Известиявчера в 10:46

Врач предупредил, что любители пива могут умереть, как средневековые художники

Росбалтвчера в 09:37

Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян

Российская газетавчера в 12:39
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Происшествия

Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности»,-- сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Коммерсантъ 03:38
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Деловое.ТВ вчера в 09:29
Армия и оружие

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены.
РБК вчера в 21:10
Общество

Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России

Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Ведомости 02:05
Политика

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий

На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Lenta.ru 01:25
Экономика

WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи хочет купить eBay за $30 млрд

Компания имеет опыт приобретения недостаточно эффективных торговых платформ, отмечает WSJ. eBay неделей ранее сообщила о снижении прибыли в последнем квартале и дала более слабый, чем ожидалось, прогноз по выручке в I квартале. eBay – крупнейший в мире интернет-аукцион.
Ведомости вчера в 17:14
Политика

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Интерфакс 02:00
Экономика

В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами

Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами.
Известия 03:28
Политика

Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
РИА Новости 02:40
Происшествия

В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок

Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.
Российская газета 02:44
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
REGNUM 03:05
Культура

Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне

Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 15:39
Общество

Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения

Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
REGNUM вчера в 20:55
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии

Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:33
Политика

Республиканцы в Айове поддержали в предвыборной гонке Трампа

Красная весна 03 февраля в 22:12
Происшествия

Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.
Газета.Ru 01:47
Происшествия

СМИ сообщили о смерти российского советника в Цхинвале

По одной из версий, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Известия 03 февраля в 09:32
Культура

Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Известия вчера в 16:32
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери

Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Что происходит вчера в 07:21
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

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Общество

В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса

Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Газета.Ru 00:24
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Оливер Абильдгор: «О переходе в „Рубин“ решение пришло немедленно»

О переходе в «Рубин» решение пришло немедленно. Я смотрю только вперед и уверен, что меня ждет хороший год в России.
Спорт-Экспресс 02:08
Политика

Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
Lenta.ru вчера в 13:26
Здоровье

Онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
UfacityNews.ru 00:44
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК 02:03
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Акции компании «Яндекс» торгуются выше ₽3 тыс. за штуку. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Кононов согласовал контракт с ФК «Рига»

Спорт-Экспресс вчера в 10:45
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Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Газета.Ru 01:18
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