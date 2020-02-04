Здоровье
РИА НовостиВрач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
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с чего всё началось
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».Вечерняя Москвавчера в 08:18
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Происшествия
Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым
«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности»,-- сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Тайип Эрдоган заявил, что Турция не намерена обострять отношения с Россией из-за ситуации в Идлебе.
Армия и оружие
Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены.
Общество
Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России
Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Политика
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий
На Украине появится министерство по вопросам оккупированных территорий.
Экономика
WSJ: владелец Нью-Йоркской биржи хочет купить eBay за $30 млрд
Компания имеет опыт приобретения недостаточно эффективных торговых платформ, отмечает WSJ. eBay неделей ранее сообщила о снижении прибыли в последнем квартале и дала более слабый, чем ожидалось, прогноз по выручке в I квартале. eBay – крупнейший в мире интернет-аукцион.
Экономика
В Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами
Центробанк обнаружил новую схему мошенничества с кредитами.
Политика
Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
Происшествия
В Крыму в ДТП погибли мужчина и грудной ребенок
Спасатели извлекли из "десятки" 28-летнего водителя и четыре человека из иномарки, в том числе двух погибших: 25-летнего водителя и младенца 2019 года рождения.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Культура
Генри Кавилл рассказал, как снимали знаменитую сцену в ванне
Британский актер Генри Кавилл объяснил, как готовился к знаковой сцене в ванне в сериале "Ведьмак", пытаясь оправдать ожидания фанатов одноименной книги и видеоигры, сообщает Independent.
Общество
Украинского министра уличили в фальсификации данных переписи населения
Украинский министр Дмитрий Дубилет, под руководством которого якобы проводилась электронная перепись населения Украины, представил результаты, полученные простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Политика
Псковский губернатор прокомментировал претензии Эстонии
Жители Псковской области с иронией воспринимают претензии Эстонии на российские территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.
Политика
Республиканцы в Айове поддержали в предвыборной гонке Трампа
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.
Происшествия
СМИ сообщили о смерти российского советника в Цхинвале
По одной из версий, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Общество
В России может возникнуть дефицит чеснока из-за коронавируса
Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России, так как отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов.
Футбол
Оливер Абильдгор: «О переходе в „Рубин“ решение пришло немедленно»
О переходе в «Рубин» решение пришло немедленно. Я смотрю только вперед и уверен, что меня ждет хороший год в России.
Политика
Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции компании «Яндекс» торгуются выше ₽3 тыс. за штуку. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Футбол