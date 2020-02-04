Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВрач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
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с чего всё началось

Нарколог и сомелье назвали самые неподходящие для россиян спиртные напитки

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».
Вечерняя Москва08:18

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Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян

Российская газета12:39

Наркологи назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

РЕН ТВ11:02

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

РИА Новости09:01

Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки

Известия10:46

Врач предупредил, что любители пива могут умереть, как средневековые художники

Росбалт09:37

Врач назвал самый вредный для россиян спиртной напиток

Московский Комсомолец09:36

Россиянам назвали самый вредный алкогольный напиток

Lenta.ru10:58
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Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru 12:05
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«Группа ГАЗ» сертифицировала новый низкопольный автобус

Горьковское автопредприятие готовило производственные мощности для выпуска нового низкопольного автобуса «ГАЗель City» в период январского корпоративного отпуска.
Тарантас Ньюс 01:44
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Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
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Лукашенко надеется на честные отношения с Россией

ФедералПресс 06:37
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Шоу Собчак появится на «Первом канале»

«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Соловей.Инфо вчера в 01:43
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
РИА Новости вчера в 11:05
Спорт

Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира

Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
МК-Спорт 10:48
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
РИА Новости 07:31
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции премии «Оскар»

ToDay News Ufa 12:21
Общество

Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru 18:47
Шоу-бизнес

Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова вчера в 17:51
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа

Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
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Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу

Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
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Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
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Фигурное катание

Алина Загитова разочаровала зрителей ледового шоу в Доброграде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разочаровала своих поклонников в парк-отеле «Доброград», где она выступала в ледовом шоу.
Профиль вчера в 12:46
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
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National Interest назвал советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой»

Танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
ФАН 19:37
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
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В Москве возбудили дело против избивавшего пасынка мужчины

РБК 09:06
Баскетбол

ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес»

ЦСКА потерпел поражение от «Анадолу Эфес» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
LiveSport.ru 15:32
Общество

Россиян из пораженного коронавирусом Уханя вывезут в Тюменскую область

Граждан России, находящихся в пораженном коронавирусом китайском городе Ухане, эвакуируют в Тюменскую область.
Газета.Ru 09:51
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Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Газета.Ru 09:51
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru 14:38
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Евро-футбол.ру 01:17
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Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО

Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
РБК 16:59
Армия и оружие

Генсек НАТО заверил, что учения США в Европе не нацелены против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что учения США в Европе не нацелены против России.
Деловое.ТВ вчера в 11:34
Авто

УАЗ представил экспедиционную «Буханку» за миллион

УАЗ объявил старт продаж новой спецверсии модели УАЗ СГР ("Буханка").
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