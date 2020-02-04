Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».

с чего всё началось

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.

Авто «Группа ГАЗ» сертифицировала новый низкопольный автобус Горьковское автопредприятие готовило производственные мощности для выпуска нового низкопольного автобуса «ГАЗель City» в период январского корпоративного отпуска.

Шоу-бизнес Шоу Собчак появится на «Первом канале» «Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.

Экономика Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.

Общество Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.

Хоккей Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.

Культура Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.

Политика Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.