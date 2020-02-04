Здоровье
РИА НовостиВрач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
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с чего всё началось
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».Вечерняя Москва08:18
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Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Авто
«Группа ГАЗ» сертифицировала новый низкопольный автобус
Горьковское автопредприятие готовило производственные мощности для выпуска нового низкопольного автобуса «ГАЗель City» в период январского корпоративного отпуска.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Лукашенко надеется на честные отношения с Россией
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Спорт
Клебо досрочно поздравил Большунова с победой на Кубке мира
Норвежский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион, Йоханнес Клебо досрочно поздравил россиянина Александра Большунова с победой на Кубке мира.
Экономика
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился, что российские компании настаивают на премиях к цене на нефть для республики, хотя западным потребителям продают без нее.
Общество
«Первый канал» отказался от трансляции премии «Оскар»
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС после пуска ракет из сектора Газа
Вооруженные силы Израиля нанесли ответный удар по сектору Газа после ракетного обстрела.
Хоккей
Третьяк: ФХР хочет создать Российскую лигу
Не секрет, что многие ребята хотят уехать в Северную Америку. Поэтому ФХР очень много работала над программой развития хоккея.
Культура
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Фигурное катание
Алина Загитова разочаровала зрителей ледового шоу в Доброграде
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разочаровала своих поклонников в парк-отеле «Доброград», где она выступала в ледовом шоу.
Политика
Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину
Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ-1 и КВ-2 «катастрофой»
Танк КВ-2 выпускался в 1939-1943 годах и был вооружен 152-миллиметровой гаубицей.
Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Баскетбол
ЦСКА в Москве проиграл «Анадолу Эфес»
ЦСКА потерпел поражение от «Анадолу Эфес» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги.
Общество
Россиян из пораженного коронавирусом Уханя вывезут в Тюменскую область
Граждан России, находящихся в пораженном коронавирусом китайском городе Ухане, эвакуируют в Тюменскую область.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Армия и оружие
Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией
Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Футбол
Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации
Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Как отмечает Bloomberg, соглашение ВТО по правительственным закупкам дает возможность сделать рынок госзакупок страны более доступным для конкуренции со стороны зарубежных компаний, а также увеличить прозрачность в сфере государственных закупок.
Армия и оружие
Генсек НАТО заверил, что учения США в Европе не нацелены против России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что учения США в Европе не нацелены против России.
Авто
УАЗ представил экспедиционную «Буханку» за миллион
УАЗ объявил старт продаж новой спецверсии модели УАЗ СГР ("Буханка").