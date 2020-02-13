Здоровье

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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
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с чего всё началось

Нарколог и сомелье назвали самые неподходящие для россиян спиртные напитки

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».
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Назван самый опасный алкогольный напиток для россиян

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Наркологи назвали самые опасные для здоровья алкогольные напитки

РЕН ТВвчера в 11:02

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

РИА Новостивчера в 09:01

Эксперты назвали самые опасные алкогольные напитки

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Врач предупредил, что любители пива могут умереть, как средневековые художники

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Врач назвал самый вредный для россиян спиртной напиток

Московский Комсомолецвчера в 09:36

Россиянам назвали самый вредный алкогольный напиток

Lenta.ruвчера в 10:58
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Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
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СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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Около 40 тысяч военных буду участвовать в учениях НАТО Defender Europe 2020, которые ожидаются в начале февраля текущего года на территории Прибалтики и Польши.
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