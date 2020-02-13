Здоровье
РИА НовостиВрач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья. Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
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с чего всё началось
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что россиянам не следует часто пить вино, так как у них отсутствует «ген европейца», образовавшийся за многолетний период пристрастия к «соку лозы».Вечерняя Москвавчера в 08:18
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Минздрав определил место эвакуации россиян из Китая
Минздрав России сообщил, что место для эвакуации российских граждан из Китая из-за коронавируса определено.
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Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
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Лукашенко призвал Россию к честному и искреннему сотрудничеству
Белоруссия платит России $1 млрд в год по ранее взятым кредитам и не просит у страны никаких денег, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
После выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе с ежегодным обращением "О положении страны" спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.
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На зараженном коронавирусом лайнере оказались россияне
Экономика
Впервые за девять лет Россия вернула больше кредитов, чем выдала
Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили.
Общество
Дрозденко предложил социальную интеграцию Ленобласти и Петербурга
Выровнять социальные льготы жителей Санкт-Петербурга и области считает необходимым губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 4 февраля сообщила его пресс-служба.
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Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин
Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
СМИ узнали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
В ноябре стало известно, что российский актер Виталий Жигалин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей», скончался в возрасте 48 лет.
Армия и оружие
НАТО готовится к крупнейшим учениям в Европе
Около 40 тысяч военных буду участвовать в учениях НАТО Defender Europe 2020, которые ожидаются в начале февраля текущего года на территории Прибалтики и Польши.
Политика
Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе
Армия и оружие
Пентагон размещает новые ядерные боеголовки для противодействия России
В Минобороны США официально подтвердили информацию о том, что идет оснащение баллистических ракет подводных лодок новыми ядерными боеголовками малой мощности.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти вновь диагностировали рак
Казалось, здоровью актрисы больше ничего не угрожает, но в прошлом году рак вернулся.
Общество
Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса
Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Наука
Чувство свинга осталось даже в джазе с идеальным попаданием в ритм
Немецкие ученые проанализировали влияние миллисекундных отклонений от ритма на чувство свинга в джазовой музыке.
Политика
Штаб Сандерса заявил о его победе на кокусах в Айове
Штаб сенатора Берни Сандерса заявил о победе своего кандидата на кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова со ссылкой на "внутренние данные".
Общество
В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза
Культура
Названы предполагаемые даты выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
К радости многочисленных поклонников, появились сведения о предполагаемых датах выхода седьмого сезона нашумевшего сериала «Сваты».
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
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Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
Общество
Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Фигурное катание
Фигуристка Медведева прокомментировала обвинения в алкоголизме
Происшествия
В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии
Политика
Второй самолет с россиянами из Уханя вылетел после дозаправки в Тюмень
Общество
Эвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области
Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени.