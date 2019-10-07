Общество

ИзвестияИзвестияВрач назвал симптомы рака на теле человека

Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний. Факторы риска можно обнаружить на теле человек, не делая специальных анализов. В первую очередь нужно обратить внимание на состоянии кожи, говорит медик.
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Александр Мясников
По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили.
— Александр Мясников, врачИзвестия 12:49
с чего всё началось
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном
" на телеканале «Россия 1» назвал необычные симптомы, характерные для развития рака.
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Врач назвал симптомы рака на теле человека

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