с чего всё началось

Снижение индекса самоизоляции в Москве при повышении числа зараженных и летальных исходов является парадоксом. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной

Здоровье Бочаров проверил строительство новой инфекционной больницы в Волжском Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в Волжском выездное совещание на площадке строительства новой инфекционной больницы.

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 528

Общество В Россию привезли штамм коронавируса из США Томск, 14 апреля 2020, 09:28 — REGNUM В Россию из США доставили штамм коронавируса, предназначенный для проведения научных исследований. 305

Общество Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона человек "По данным 14 апреля, число зараженных COVID-19 во всем мире составляет 2 019 320, число скончавшихся - 119 483 человека, число выздоровевших приближается к 449 т000", - сообщают эксперты. 66

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 66

Армия и оружие СМИ узнали о заболевших коронавирусом в российской армии В российских вооруженных силах выявлено как минимум три случая заражения коронавирусом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными на 30 марта.

Общество Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки Еще 13 человек с подтвержденным коронавирусом и двусторонней пневмонией скончались в Москве за сутки, общее число жертв COVID-19 выросло до 95, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. 257

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Общество Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 12

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%. 962

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке. 3

Политика Москалькова представила президенту РФ Путину ежегодный доклад Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила президенту РФ ежегодный доклад, сообщили в Кремле.

Общество Более четверти работодателей в России готовят сокращение зарплат Москва, 14 апреля 2020, 09:20 — REGNUM Примерно каждый четвёртый работодатель в России намерен сократить зарплаты работникам в ближайшие полгода. 225

Здоровье Первый пациент с коронавирусом скончался в Калмыкии Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Республике Калмыкия.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку. 7

Общество В России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса За последние сутки в России еще 2186 человек заразились коронавирусом.