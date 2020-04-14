Коронавирус
РБКВрач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной
Снижение индекса самоизоляции в Москве при повышении числа зараженных и летальных исходов является парадоксом. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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с чего всё началось
"Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается", — отметил Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".РИА Новостивчера в 17:14
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