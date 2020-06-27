с чего всё началось

По всем санитарным нормам разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 5 градусов. Если на улице 30, а вы ставите кондиционер на 18, это стопроцентная гарантия радикулитов, течения из носа, кашля и всего остального.

Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa. Такие смены погоды специалисты называют «погодной пилой», рассказал врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков. Этот термин обозначает быстрое изменение влажности, температуры и давления.

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