Несмотря на то что эпицентром заражения в России остается Москва, ситуация в регионах может серьезно ухудшиться в ближайшее время. Одна из возможных проблем — нехватка тестов в субъектах РФ.

с чего всё началось

Заслуженный врач Российской Федерации Александр Карабиненко считает, что эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета. Об этом он сообщил газете «Известия». Эксперт убеждён, что новая инфекция действует по тем же законам, что и предыдущие.

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Технологии Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте Сервис позволит создавать групповые звонки, в которых сможет участвовать до ста пользователей.

Происшествия В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.

Энергетика Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель. 19

Шоу-бизнес Джессику Альбу уличили в обмане Голливудская актриса Джессика Альба попала в объективы папарацци на карантинной пробежке. 38-летнюю звезду запечатлели вместе с дочерью. 2

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Общество Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц. 91

Происшествия В больнице в Коммунарке на лечении находятся почти 570 пациентов Почти 570 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 52 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко. 169

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Политика Трамп заявил о скором создании «революционного» теста на коронавирус Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:54 — REGNUM В США завершается разработка теста, который будет выявлять коронавирусную инфекцию и произведёт революцию в медицинской диагностике.

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