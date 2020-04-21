Коронавирус
Моя Москва.онлайнВрач назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России
Заслуженный врач Российской Федерации Александр Карабиненко считает, что эпидемия коронавируса в России может продлиться до лета. Об этом он сообщил газете «Известия». Эксперт убеждён, что новая инфекция действует по тем же законам, что и предыдущие.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
Несмотря на то что эпицентром заражения в России остается Москва, ситуация в регионах может серьезно ухудшиться в ближайшее время. Одна из возможных проблем — нехватка тестов в субъектах РФ.Известиявчера в 16:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Врач заявил, что пандемия COVID-19 в России может продлиться до конца лета
Вечерняя Москвавчера в 19:39
Пульмонолог предположил, что эпидемия коронавируса в России продлится до конца лета
Online47.ruвчера в 18:56
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Технологии
Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте
Сервис позволит создавать групповые звонки, в которых сможет участвовать до ста пользователей.
Коммерсантъ 01:00
Происшествия
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ вчера в 07:58
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Голливудская актриса Джессика Альба попала в объективы папарацци на карантинной пробежке. 38-летнюю звезду запечатлели вместе с дочерью.
Культуромания вчера в 14:13
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Авто
Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H
Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
Авто
В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Автоновости дня 00:35
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Общество
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Взгляд.ру вчера в 01:36
Общество
Работающие старше 65 лет смогут оформить еще один больничный
Период оформления больничных листов по самоизоляции для работающих старше 65 лет продлен до 30 апреля.
НИА-Томск 01:52
Происшествия
В больнице в Коммунарке на лечении находятся почти 570 пациентов
Почти 570 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 52 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
РИА Новости 01:29
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса
Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости вчера в 22:27
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено в 22:20 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Тодоренко расплакалась на ТВ из-за выступления Топалова в образе панды
Телеведущая Регина Тодоренко на шоу "Маска" на одном из федеральных каналов не смогла сдержать слез, когда узнала, что в костюме Панды скрывался Влад Топалов.
VSE42.RU вчера в 03:40
Политика
Трамп заявил о скором создании «революционного» теста на коронавирус
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:54 — REGNUM В США завершается разработка теста, который будет выявлять коронавирусную инфекцию и произведёт революцию в медицинской диагностике.
REGNUM 01:54
Экономика
Вводятся новые правила расчетов наличными
Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Девочку госпитализировали 29 марта, у нее развился менингоэнцефалит, редкое осложнение коронавируса, которое вызвало отек тканей мозга и повреждение лобной доли.
Известия 00:55
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Здоровье
У работника Ульяновской подстанции скорой помощи выявили коронавирус
По словам Виктора Мишарина, 15 апреля сотрудница подстанции, которая осуществляет допуск водителей автомобилей скорой помощи к работе, приступила к своим должностным обязанностям, спустя время почувствовала себя плохо, была обследована и госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу.
Misanec.ru вчера в 12:03
Авто
АвтоВАЗ начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
«АвтоВАЗ» поручил дилерским центрам LADA проверять все приезжающие на гарантийный ремонт или ТО автомобили на наличие чип-тюнинга.
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество
В Австралии заявили о поворотном моменте в ситуации с коронавирусом
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна достигла поворотного момента в ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 01:51
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Футбол
Джикия рассказал о «фальшивых» друзьях
Матч ТВ вчера в 19:58
Энергетика
Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
RT на русском вчера в 18:14