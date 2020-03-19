Коронавирус
РИА НовостиВрач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.
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Общество
Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта
16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
Транспорт
РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград
«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Экономика
Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам: сводка с Донбасса
На горловском направлении военные преступники 59-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова и Кащенко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Доломитное, Гольмовский.
Здоровье
Медицинская маска оказалась бесполезной против коронавируса
Напомним, по состоянию на 19 марта в России выявлено 199 случаев коронавируса, 10 из них – в Петербурге.
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
Власти Китая остановили эпидемию коронавируса
В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках пятого поколения Sony Playstation
Японская компания Sony раскрыла особенности и технические характеристики нового поколения своей приставки Playstation.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Энергетика
Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть
Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общество
Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Здоровье
Первый в России пациент с коронавирусом рассказал, как не заболеть
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России переболел коронавирусом и лечился в Чите, поделился опытом, как избежать заражения.
Происшествия
Двух полицейских задержали с поличным при получении взятки
«Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере)», - сообщили сегодня в следственном управлении.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Происшествия
На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении
Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ
Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Политика
Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Политика
Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию
Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Хоккей
«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина
"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".