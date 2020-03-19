Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

РИА Новости12:54

Доктор Мясников рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Московский Комсомолец08:43

Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Взгляд.ру13:11

Доктор Мясников рассказал, до какого срока продлится эпидемия коронавируса

Красная весна13:41

Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса

News.ru13:12

Мясников: коронавирус пойдет на спад в течение следующих шести недель

iReactor09:44

Конец близок: врач Александр Мясников назвал сроки спада заболеваемости коронавирусом

Суть событий13:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
Общество

Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта

16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
ТАСС 12:44
Транспорт

РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград

«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
RT на русском 12:38
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Экономика

Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 20:50
Армия и оружие

ВСУ прицельно бьют по жилым кварталам: сводка с Донбасса

На горловском направлении военные преступники 59-й и 58-й бригад под командованием Шаповалова и Кащенко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Зайцево, Доломитное, Гольмовский.
Rusvesna.su 08:44
Здоровье

Медицинская маска оказалась бесполезной против коронавируса

Напомним, по состоянию на 19 марта в России выявлено 199 случаев коронавируса, 10 из них – в Петербурге.
АБН 13:18
Музыка

Российские синхронистки поддержали группу Little Big

РИА Новости 03:16
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

Власти Китая остановили эпидемию коронавируса

В китайском городе Ухань - центре провинции Хубей и очаге вспышки коронавируса COVID-19 - за сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения.
Ридус 01:05
Гаджеты

Sony рассказала о характеристиках пятого поколения Sony Playstation

Японская компания Sony раскрыла особенности и технические характеристики нового поколения своей приставки Playstation.
ТАСС 01:34
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС 11:24
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Энергетика

Саудовская Аравия начала сокращать расходы из-за падения цен на нефть

Власти Саудовской Аравии вынуждены сокращать бюджетные расходы из-за падения цен на нефть, заявил министр финансов королевства Мухаммед аль-Джадаан, отмечает агентство SPA.
Московский Комсомолец 09:37
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Здоровье

Первый в России пациент с коронавирусом рассказал, как не заболеть

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России переболел коронавирусом и лечился в Чите, поделился опытом, как избежать заражения.
URA.Ru вчера в 06:45
Происшествия

Двух полицейских задержали с поличным при получении взятки

«Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере)», - сообщили сегодня в следственном управлении.
Gorod48 07:07
Энергетика

Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
RT на русском 13:17
Игры

Valve объяснила задержку Half-Life 3

Все больше интересной информации появляется вокруг Half-Life. На этот раз интересное интервью IGN дал основатель компании Valve Гейб Ньюэлл.
The GEEK 06:59
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета вчера в 11:45
Происшествия

На месте строительства участка Юго-Восточной хорды в Москве вновь возник конфликт

Коммерсантъ вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении

Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
НТВ 04:35
Здоровье

Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ

Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Privet-Rostov.ru 10:39
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Политика

Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России

Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Lenta.ru 10:55
Политика

Более 100 тысяч россиян протестуют против поправок в Конституцию

Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com 12:49
Хоккей

«Ак Барс» уведомил КХЛ о снятии с Кубка Гагарина

"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
Sport.ru вчера в 08:14
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное