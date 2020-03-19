Коронавирус

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Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", — заявил Мясников.
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Александр Мясников
Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля. Потому что все это подчиняется определенным законам.
— Александр Мясников, врачRambler News Service 14:20

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