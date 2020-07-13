Врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая» Леонид Звонков назвал продукты, которые могут вызвать анафилактический шок.

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