Общество

РБКРБКВрач назвал вызывающие анафилактический шок продукты

Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок. Об этом заявил врач-терапевт Леонид Звонков, сообщает газета «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось

Врач назвал продукты, которые могут вызвать анафилактический шок

Врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая» Леонид Звонков назвал продукты, которые могут вызвать анафилактический шок.
Вечерняя Москва07:10

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Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты

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Врач назвал способные вызвать анафилактический шок продукты

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Врач перечислил опасные продукты после смерти невесты на свадьбе

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Медик перечислил продукты, способные вызвать анафилактический шок

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Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок

РИА Новости18:11

Врач назвал продукты, которые могут вызвать анафилактический шок

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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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Общество

ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу

Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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Общество

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В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт

Одним из составляющих коллекционного издания Far Cry 6 будет реплика огнемёта.
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В матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Уралом».
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В США зафиксировали снижение спроса на экспорт СПГ

В США зафиксировали снижение спроса на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и сланцевого газа.
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В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

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Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
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Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину общаться с их дочерью

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Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

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Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
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