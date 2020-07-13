Общество
РБКВрач назвал вызывающие анафилактический шок продукты
Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок. Об этом заявил врач-терапевт Леонид Звонков, сообщает газета «Вечерняя Москва».
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с чего всё началось
Врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет скорая» Леонид Звонков назвал продукты, которые могут вызвать анафилактический шок.Вечерняя Москва07:10
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Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
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ЦБ рассказал о новой схеме финансового мошенничества через рекламу
Мошенники стали использовать безадресную финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, и не содержит определенных сведений о виде заработка или инвестиций, рассказал «РИА Новости» глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
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ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
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Одним из составляющих коллекционного издания Far Cry 6 будет реплика огнемёта.
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За двое суток в Иркутской области подтверждено 412 случаев коронавируса, 4 зараженных скончалось.
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«Краснодар» обыграл «Урал» в 28-м туре РПЛ
В матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Уралом».
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Энергетика
В США зафиксировали снижение спроса на экспорт СПГ
В США зафиксировали снижение спроса на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) и сланцевого газа.
Piter.tv 10 июля в 11:14
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Представлен первый трейлер мультсерила Star Trek: Lower Decks от сценариста «Рика и Морти»
Компания ViacomCBS представила первый трейлер комедийного мультсериала Star Trek: Lower Decks.
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В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
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В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
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Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
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Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
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Для хвостатой кометы в Барнауле провели фотосет
«Небольшой фотосет кометы C/2020F3 (NEOWISE) над окрестностями Барнаула», - написал в своем Instagram пользователь grad.i.ent.
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Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
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