Чаще всего у заболевших коронавирусной инфекцией встречаются высокая температура, сухой кашель и одышка. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в интервью «Звезде» назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

с чего всё началось

Дмитрий Морозов, председатель Комитета Государственного думы по охране здоровья, назвал главные признаки коронавируса. Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Звезда, коронавирус обладает явными симптомами, с помощью которых можно определить заболевание.

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