Общество
РБКВрач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса
Лучше всего для защиты от коронавируса использовать тройную одноразовую маску, сообщила телеканалу «360» врач-терапевт Лариса Алексеева.
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с чего всё началось
По словам Ларисы Алексеевой, лучше всего иметь с собой в запасе несколько многоразовых масок, если не хватает средств купить необходимое количество одноразовых средств защиты.Телеканал 360°вчера в 16:55
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Носить и утилизировать правильно. Врач рассказал о тонкостях использования масок
Телеканал 360°вчера в 16:55
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Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК вчера в 09:30
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В России за сутки выявили еще 11 656 инфицированных
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Канал 7+ вчера в 04:36
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Bethesda рассказала о релизе The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls является игрой, у которой много поклонников, потому новости о нескором выходе новой части многих огорчили.
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Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
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RT на русском вчера в 17:45
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Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей»
Газета «Ведомости» была приобретена в кредит, права требования по которому находятся у банка «Роснефти».
Компания 03:24
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
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Власти Москвы предупредили о камерах, фиксирующих нарушения масочного режима
Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, с помощью камер в метро будут отслеживать, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим.
Говорит Москва 03:19
Общество
Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области
vKurske.com 03:30
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров
Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
Наш Брянск.Ru вчера в 06:59
Общество
В России коронавирус за сутки подтвердился почти у 11 тыс. человек
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 10 899 человек в 83 регионах.
Клопс 03:35
Общество
В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск.
ТАСС вчера в 23:41
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Игры
Начался перевод Disco Elysium на русский язык
Городской портал Новый Нижний 04:00
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным.
Газета.Ru 02:21
Общество
Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей из-за коронавируса
По предварительным подсчётам, выплаты по 10 тыс. рублей получат около 22 млн российских детей, матпомощью в 5 тыс. рублей воспользуются 1,7 млн российских семей.
ForPost 02:25
Космос
Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ
Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
Агентство Москва 02:28
Общество
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заболели 227 человек
За последние сутки самое большое число инфицированных 168 человек выявлено в Северо-Енисейском районе, ранее сообщалась, что коронавирус выявлен у вахтовиков компании Полюс .
Городские новости. Красноярск 03:54
Политика
Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
REGNUM вчера в 01:29
Политика
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Общество
В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения Путина
В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения президента России Владимира Путина в рамках заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Газета.Ru вчера в 14:53
Общество
В Москве начал действовать масочный режим
С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим.
Российская газета 00:33
Общество
Москвичей без перчаток и масок в транспорте 12 мая накажут предупреждением
В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски.
Lenta.ru 02:56
Происшествия
Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции
В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина.
Lenta.ru 03:12
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции
Известия вчера в 17:38
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 11:24