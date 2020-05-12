Общество

РБКРБКВрач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса

Лучше всего для защиты от коронавируса использовать тройную одноразовую маску, сообщила телеканалу «360» врач-терапевт Лариса Алексеева.
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Носить и утилизировать правильно. Врач рассказал о тонкостях использования масок

По словам Ларисы Алексеевой, лучше всего иметь с собой в запасе несколько многоразовых масок, если не хватает средств купить необходимое количество одноразовых средств защиты.
Телеканал 360°вчера в 16:55

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Врач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса

РБКвчера в 21:43

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Коммерсантъ 03:36
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Общество

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Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
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Политика

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Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.
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За последние сутки самое большое число инфицированных 168 человек выявлено в Северо-Енисейском районе, ранее сообщалась, что коронавирус выявлен у вахтовиков компании Полюс .
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Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
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Политика

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Общество

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