По словам Ларисы Алексеевой, лучше всего иметь с собой в запасе несколько многоразовых масок, если не хватает средств купить необходимое количество одноразовых средств защиты.

с чего всё началось

Лучше всего для защиты от коронавируса использовать тройную одноразовую маску, сообщила телеканалу «360» врач-терапевт Лариса Алексеева.

Врач назвала лучшие маски для защиты от коронавируса

Экономика Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. 21

Общество В России за сутки выявили еще 11 656 инфицированных В России за сутки медики зафиксировали 11 656 новых случаев коронавирусной инфекции.

Игры Bethesda рассказала о релизе The Elder Scrolls VI The Elder Scrolls является игрой, у которой много поклонников, потому новости о нескором выходе новой части многих огорчили. 6

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 1,7K

Экономика СМИ узнали о роли «Роснефти» в покупке «Ведомостей» Газета «Ведомости» была приобретена в кредит, права требования по которому находятся у банка «Роснефти».

Общество Власти Москвы предупредили о камерах, фиксирующих нарушения масочного режима Как сообщил ТАСС начальник Главконтроля Евгений Данчиков, с помощью камер в метро будут отслеживать, как пассажиры соблюдают перчаточный и масочный режим. 1

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 754

Общество В Сахалинской области вводят цифровые пропуска для въезда Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ, согласно которому каждый въезжающий в регион человек без местной прописки должен будет оформить специальный цифровой пропуск. 54

Политика Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS. 103

Общество Вильфанд предсказал неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью "Российской газете" рассказал, что предстоящее лето будет неоднородным. 224

Общество Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей из-за коронавируса По предварительным подсчётам, выплаты по 10 тыс. рублей получат около 22 млн российских детей, матпомощью в 5 тыс. рублей воспользуются 1,7 млн российских семей.

Космос Систему мониторинга космической погоды создадут в МГУ Госкорпорация «Роскосмос», Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Московский государственный университет имени Ломоносова заключили соглашение о сотрудничестве для создания систем оперативного мониторинга космической погоды на базе малых космических аппаратов типа CubeSat разработки тематического центра МГУ.

Общество В Красноярском крае коронавирусом за сутки заболели 227 человек За последние сутки самое большое число инфицированных 168 человек выявлено в Северо-Енисейском районе, ранее сообщалась, что коронавирус выявлен у вахтовиков компании Полюс . 8

Политика Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии. 374

Политика В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство. 525

Общество В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения Путина В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения президента России Владимира Путина в рамках заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. 352

Общество В Москве начал действовать масочный режим С 12 мая в Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим. 245

Происшествия Изнасилованных на улице россиянок оштрафуют за нарушение режима самоизоляции В Красноярске полиция составила административные протоколы на двух местных жительниц 17 и 18 лет за нарушение режима самоизоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, после того, как их на улице изнасиловал ранее судимый мужчина. 1