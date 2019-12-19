Общество
ИзвестияВрач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет. По ее словам, репродуктивная функция женщины ограничена возрастным фактором, то есть чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности.
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с чего всё началось
"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:13
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