"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", - рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.

с чего всё началось

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет. По ее словам, репродуктивная функция женщины ограничена возрастным фактором, то есть чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности.

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