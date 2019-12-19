Общество

ИзвестияИзвестияВрач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет. По ее словам, репродуктивная функция женщины ограничена возрастным фактором, то есть чем старше женщина, тем меньше у нее шансов наступления беременности.
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Врач рассказала, когда женщине следует рожать первого ребенка

"Лучше всего рожать ребенка до 35 лет, потому что после уже происходит снижение потенциала к деторождению, поэтому лучше первого ребенка рожать пораньше", — рассказала Краснопольская в интервью РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:13

Подробнее о событии

Врач назвала оптимальный для рождения первого ребёнка возраст

RT на русском03:05

Врач-репродуктолог Ксения Краснопольская: люди перестали бояться ЭКО

РИА Новости03:00

Репродуктолог назвал оптимальное время для первых родов

РЕН ТВвчера в 20:23

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Известиявчера в 21:34

Репродуктолог рассказала, когда лучше всего родить первого ребёнка

Life.ruвчера в 21:01

Репродуктолог назвала лучший возраст для рождения первенца

Газета.Ruвчера в 22:28

Назван возраст, до которого женщине следует родить первенца

Аргументы и Фактывчера в 19:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика

Сегодня пройдет большая пресс-конференция Владимира Путина

На пресс-конференцию аккредитовано рекордное количество представителей СМИ — 1895.
RuNews24.ru 02:40
Политика

Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата

Дипломат, ранее работавший в России, поедет в Америку. Зеленский назначил послом Украины в США работавшего в России дипломата.
Piter.tv 04:32
Политика

Путин оценил перспективы создания Союзного государства с Белоруссией

В 2018 году Путин общался с журналистами 3 часа 43 минуты.
Вечерняя Москва 06:08
Политика

Путин пообещал зеркальный ответ на санкции США

«Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией», — заметил Путин, добавив, что работа по-прежнему продолжается.
Телеканал 360° 05:49
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть сливочное масло

Елена Соломатина, известный врач-диетолог рассказала кому нельзя есть сливочное масло.
ToDay News Ufa вчера в 10:14
Политика

Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
РБК 05:41
Общество

На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

РИА Новости 03:52
Политика

Путин объяснил присвоение Кадыровым звания героя России

Lenta.ru 05:24
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Lenta.ru 04:33
Экономика

В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады

Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
REGNUM 02:37
Авто

BMW рассказала об особенностях электрического кроссовера BMW iX3

Новый электрический кроссовер BMW iX3 получит увеличенный запас хода 440 километров без подзарядки.
Rusargument вчера в 07:31
Здоровье

Об опасных свойствах снюса рассказали на заседании антинаркотической комиссии в Магадане

19 декабря в мэрии Магадана провели заседание антинаркотической комиссии под председательством заместителя градоначальника Юрия Казетова.
MagadanMedia.ru 00:48
Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
Коммерсантъ вчера в 12:20
Общество

«Автодор» подал иск почти на 5,4 млрд рублей к «дочке» Crocus Group

Государственная компания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") подала иск на 5,393 млрд рублей к "Крокус Интернэшнл", которая входит в состав девелоперского холдинга Crocus Group Араса Агаларова, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
ТАСС 17 декабря в 14:29
Политика

Россия и Германия обсуждают транзит газа через Украину

Представители «Газпрома» начали консультации в Берлине по вопросам транзита газа через Украину с представителями германской стороны.
News.ru 05:16
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru 03:57
Экономика

Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году

Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».
REGNUM 02:13
Политика

Путин: Донбасс порожняк не гонит

"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
Газета.Ru 05:01
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Происшествия

На Урале рабочий рассчитался с долгами за разбитую машину миллиардера

РИА Новости 06:00
Экономика

«Ростелеком» не возьмет китайские планшеты для переписи населения

Цифровая перепись обойдется в 33 млрд До этого "Ростелеком" провел конкурс на закупку планшетов на 5,76 млрд руб. Сообщается, что его выиграли две компании, которые готовы поставить планшеты китайского производства.
TelecomDaily 05:26
Здоровье

А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч

Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Екатеринбург Онлайн 04:05
Политика

Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей конгресса США вынесла импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям - превышение полномочий и препятствование работе конгресса по импичменту.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Политика

Путин напомнил о чистках в 1937 году

Президент РФ Владимир Путин считает, что никаких "чисток" нигде, включая правоохранительные органы, лучше не проводить, это уже проходили в 1937 году.
РИА Новости 06:00
Космос

Посмотрите, как марсоход Mars 2020 проходит тест на вождение

Ридус 05:17
Политика

Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.
Национальная служба новостей 06:01
Экономика

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале 2020 года, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%.
РИА Новости 06:15
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели вчера в 03:54
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное