Единоборства
News.ruВрач не разрешил Диасу продолжить бой с Масвидалем
Во втором раунде мощный правый кросс Масвидаля снова потряс Диаса и вынудил упасть на канвас, чтобы прийти в себя, но так и не смог переломить ход боя, который превращался в одностороннее избиение. Перед чемпионскими раундами врач осмотрел рассечения Диаса и не разрешил продолжить бой.
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Масвидал и Диас устроили бойню, BMF-титул забрал Масвидал из-за вмешательства врача
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