Во втором раунде мощный правый кросс Масвидаля снова потряс Диаса и вынудил упасть на канвас, чтобы прийти в себя, но так и не смог переломить ход боя, который превращался в одностороннее избиение. Перед чемпионскими раундами врач осмотрел рассечения Диаса и не разрешил продолжить бой.

Врач не разрешил Диасу продолжить бой с Масвидалем

Происшествия СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Авто Названы лучшие сайты автопроизводителей в России Интернет-зависимость Консалтинговое агентство Markswebb провело исследование сайтов 10 крупнейших автопроизводителей в России, проанализировав их пользовательские функции, которые связаны с выбором, покупкой и обслуживанием автомобиля.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Политика В офисе Зеленского опровергли информацию о драке Богдана и главы СБУ Информация о драке руководителя офиса президента Украины Андрея Богдана с главой СБУ Иваном Бакановым "является выдуманной от начала и до конца", заявил замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Политика Финляндия заплатит за разминирование Донбасса Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Шоу-бизнес 70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".

Культура Путин поздравил Градского с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Недвижимость Названы самые благоприятные регионы для ипотеки Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.

Футбол Руководство «Баварии» примет решение по будущему Ковача в воскресенье Руководство «Баварии» примет решение по будущему главного тренера Нико Ковача в воскресенье, информирует Sport1.

Происшествия Во Внуково произошел багажный коллапс В московском аэропорту Внуково сломалась система приема багажа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Единоборства Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

Общество Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.

Политика Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.

Единоборства Нейт Диас настаивает на незамедлительном реванше с Хорхе Масвидалом Президент UFC дал понять, что не заинтересован в незамедлительном реванше между Хорхе Масвидалом и Нейтом Диасом, однако, Диас считает, что его соперник не должен принять победу в поединке, судьбу которого решил доктор, рекомендовавший остановить бой после третьего раунда.

Происшествия Парикмахера Роналду нашли мертвым в отеле в Цюрихе Парикмахера нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра нашли мертвым в отеле в Цюрихе, информирует Mundo Deportivo.

Гаджеты Представлена Xbox One X с черепом Терминатора Корпорация Microsoft представила лимитированную версию игровой консоли Xbox One X, котоаря приурочена к премьере фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».

Политика ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.

Экономика Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.