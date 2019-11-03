Единоборства

News.ruNews.ruВрач не разрешил Диасу продолжить бой с Масвидалем

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Во втором раунде мощный правый кросс Масвидаля снова потряс Диаса и вынудил упасть на канвас, чтобы прийти в себя, но так и не смог переломить ход боя, который превращался в одностороннее избиение. Перед чемпионскими раундами врач осмотрел рассечения Диаса и не разрешил продолжить бой.
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Врач не разрешил Диасу продолжить бой с Масвидалем

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