Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВрач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы. Травмы, полученные моделью, характерны для падения с третьего-четвертого этажа, отметил врач.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Врач назвал травмы модели Пунтус характерными для падения из окна

РБК19:10

Врач рассказал о травмах выпавшей из окна внука Михалкова модели: Пунтус в тяжелом состоянии

Аргументы недели12:54

Травматолог: переломы Ксении Пунтус характерны для падения с высоты

News.ru17:37

Медик рассказал о характере травм Ксении Пунтус, выпавшей из окна в центре Москвы

АБН17:33

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

РИА Новости17:08

Врач объяснил падение модели, которую нашли возле дома внука Михалкова

URA.Ru18:33

Врач рассказал о травмах модели, выпавшей из окна дома внука Михалкова

РЕН ТВ11:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Общество

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК вчера в 04:51
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
РБК 14:59
Авто

Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже

Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 08:52
Общество

Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера

Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
REGNUM 04:29
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 15:27
Гаджеты

Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото

Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
iXBT.com 14:42
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Футбол

«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба

Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Soccer.ru вчера в 03:22
Политика

Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

РБК 08:38
Политика

Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

РБК 07:06
Футбол

«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера

Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
Sportbox.RU 15:57
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Экономика

Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
РБК 02:00
Кино

«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Газета.Ru 10 января в 06:25
Армия и оружие

Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
Известия 17:26
Политика

Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов

Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Эхо Москвы 18:05
Экономика

Сотовые операторы начинают повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.
ПРАЙМ 16:15
Шоу-бизнес

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу

Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Woman.ru 06:40
Армия и оружие

ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе

ИА Новороссия 10 января в 03:23
Шоу-бизнес

Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа

Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал, что звезда выиграла первый суд у экс-супруга Дмитрия Иванова.
Рамблер 10 января в 06:49
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru 09:51
Экономика

Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента

Ранее глава минфина заявлял, что рост ВВП в 2020 году составит от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing", - добавил министр.
Российская газета 19:06
Происшествия

На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в фейсбуке.
РИА Новости 08:05
Авто

Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год

В конце первого квартала 2020 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport.
ToDay News Ufa 18:55
Космос

Роскосмос потратит восемь миллиардов рублей на серийный корабль «Орел»

РИА Новости 19:08
Кино

В мировом кинопрокате обновился кассовый рекорд

Кассовые сборы фильмов в мире в 2019 году установились на отметке в $42,5 млрд, что стало новым рекордом.
Газета.Ru 17:55
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:59
Политика

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и в Сирии

iReactor 10:55
Происшествия

Ренату Литвинову сбила машина в Москве

Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
РИА Новости 10:01
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК 07:40
Главное