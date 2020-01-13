Происшествия
РИА НовостиВрач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы. Травмы, полученные моделью, характерны для падения с третьего-четвертого этажа, отметил врач.
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Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже
Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики болезни Альцгеймера
Принципы здорового образа жизни, снижающие риск развития болезни Альцгеймера, опубликованы на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор) 12 января.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Гаджеты
Реальный Samsung Galaxy S20+ 5G впервые позирует на живых фото
Вчера в Сети появились подробные характеристики всех моделей линейки смартфонов Samsung Galaxy S20, а сегодня главный редактор известного ресурса XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал живые фото реального работающего Samsung Galaxy S20+ 5G.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Футбол
«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренера
Сообщается, что «Барселона» уже связалась с Почеттино и предложила ему заменить в команде Эрнесто Вальверде.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Кино
«Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Армия и оружие
Помпео возмутился обстрелом авиабазы в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео выразил возмущение в связи с ракетным обстрелом авиабазы Балад в Ираке и призвал прилечь к ответственности виновных.
Политика
Новая серия отставок губернаторов ожидается до следующих региональных выборов
Пока под вопросом остаются отставки руководителей Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края, пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование фонда.
Экономика
Сотовые операторы начинают повышать стоимость тарифов на связь
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Армия и оружие
ВСУ заявили о гибели боевика в Донбассе
Шоу-бизнес
Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа
Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал, что звезда выиграла первый суд у экс-супруга Дмитрия Иванова.
Экономика
Из-за проблем у Boeing темпы роста ВВП США снизятся на 0,5 процента
Ранее глава минфина заявлял, что рост ВВП в 2020 году составит от 2% до 3%. "Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing", - добавил министр.
Происшествия
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в фейсбуке.
Авто
Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год
В конце первого квартала 2020 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport.
Кино
В мировом кинопрокате обновился кассовый рекорд
Кассовые сборы фильмов в мире в 2019 году установились на отметке в $42,5 млрд, что стало новым рекордом.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, передает РИА Новости.
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в Москве
Актриса и режиссер Рената Литвинова попала под машину в центре Москвы.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.