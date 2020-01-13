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РИА НовостиВрач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы. Терновой отметил, что травмы, полученные Пунтус, характерны для падения с третьего-четвертого этажа.
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с чего всё началось
Ксения Пунтус в ночь на 11 января выпала из квартиры внука кинорежиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. Свет, на произошедшее в ночь на 11 января с моделью Ксенией Пунтус, пролил московский дворник, который обнаружил пострадавшую девушку и вызвал «скорую помощь».Пятый каналвчера в 15:32
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История падения из окна многоэтажки Ксении Пунтус обрастает подробностями
Аргументы неделивчера в 22:18
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