Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВрач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы. Терновой отметил, что травмы, полученные Пунтус, характерны для падения с третьего-четвертого этажа.
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с чего всё началось

«Сидела и плакала»: дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель

Ксения Пунтус в ночь на 11 января выпала из квартиры внука кинорежиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. Свет, на произошедшее в ночь на 11 января с моделью Ксенией Пунтус, пролил московский дворник, который обнаружил пострадавшую девушку и вызвал «скорую помощь».
Пятый каналвчера в 15:32

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Травматолог объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Вечерняя Москвавчера в 23:48

Травматолог прокомментировал падение модели Пунтус из окна в Москве

Москва 24вчера в 23:13

Врач рассказал о травмах модели, выпавшей из окна дома внука Михалкова

РЕН ТВвчера в 11:39

Врач объяснил падение модели из окна в Москве

Газета.Ruвчера в 20:36

Врач назвал травмы модели Пунтус характерными для падения из окна

РБКвчера в 19:10

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

РИА Новостивчера в 17:08

История падения из окна многоэтажки Ксении Пунтус обрастает подробностями

Аргументы неделивчера в 22:18
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Общество

Все школы Хабаровска эвакуировали из-за «минирования»

Российская газета вчера в 19:19
Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ведомости вчера в 16:38
Происшествия

Акулы съели немецкого футболиста в Австралии

Немецкий футболист Эрик Биригитти погиб во время отпуска в Австралии.
News.ru 11 января в 06:34
Политика

Экс-президент Польши призвал Варшаву признать правду об Освенциме

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
Газета.Ru вчера в 21:00
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

Газета.Ru вчера в 17:02
Происшествия

Главные новости к утру 13 января

В Москве пройдут переговоры об условиях соглашения о прекращении огня в Ливии.
Коммерсантъ вчера в 23:09
Космос

Два спутника связи серии «Экспресс» запустят в 2020 году

Два спутника сязи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» запустят с Байконура в марте 2020 года, сообщил 11 января руководитель предприятия «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (ИСС) Николай Тестоедов.
Красная весна 11 января в 05:50
Здоровье

Медики рассказали о симптоме диабета, который появляется во время еды

В современном мире многие люди страдают от диабета второго типа. Понять, что он у вас есть, можно во время приема пищи.
Волгоградская правда вчера в 22:25
Общество

Стоимость тарифов у сотовых операторов подорожает

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
Lenta.ru вчера в 21:51
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 11 января в 04:21
Политика

В США заявили о разрушении российского «спутника-убийцы»

Lenta.ru вчера в 05:42
Футбол

Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату

Каждый год клуб предоставляет смету, затем правительство области заключает социально-партнёрское соглашение и деньги футболистам поступают в полном объёме, пояснил министр спорта региона Илья Резник.
Иркутск Сегодня 11 января в 21:00
Общество

Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Газета.Ru вчера в 05:11
Происшествия

В Ростове-на-Дону без вести пропали двое детей

В Ростове-на-Дону полицейские ищут детей, которые пропали во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.
Аргументы и Факты вчера в 15:15
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru 11 января в 09:02
Происшествия

Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину

Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Российская газета вчера в 13:10
Спорт

Единственная в истории Ирана олимпийская медалистка покинула страну

РБК вчера в 08:45
Здоровье

Ученые-онкологи рассказали важные признаки развивающегося рака

Важные признаки развивающегося рака назвали известные онкологи в России.
Evo-rus.com вчера в 02:56
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Мойка78 вчера в 17:20
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Известия вчера в 21:17
Общество

Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС вчера в 16:13
Происшествия

В Екатеринбурге нашлась пропавшая школьница

В Екатеринбурге нашлась 13-летняя девочка, которую искали с 31 декабря. Как сообщили в полиции, школьница сама вернулась домой 12 января.
Екатеринбург в интернете вчера в 23:39
Фигурное катание

Пермские фигуристы победили на юношеской Олимпиаде в Швейцарии

Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов - воспитанники пермской школы фигурного катания - взяли золото на юношеских Олимпийских играх.
КП - Пермь вчера в 22:59
Технологии

Ютуберы снова взломали камеру P.T. и раскрыли очередную порцию секретов

Автор YouTube-канала Shesez опубликовал новый ролик в рамках серии Boundary Break, где он отправляет камеру в свободный полёт за пределы локаций игр, чтобы найти там что-нибудь интересное.
Игромания.ру вчера в 02:33
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
Происшествия

Подросток, пострадавший в новосибирском аквапарке, умер в больнице

Шестнадцатилетний подросток, который 8 января застрял в конструкции одного из бассейнов новосибирского аквапарка "Аквамир" и наглотался воды, умер в больнице в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.
РИА Новости вчера в 23:18
Экономика

Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице

На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс.
Известия вчера в 13:00
Армия и оружие

Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетной атаке

В результате ракетной атаки пострадали четверо военных Ирака, из них двое офицеров.
Газета.Ru вчера в 15:35
Космос

Американские астрономы определили пригодные для жизни звездные системы

VSE42.RU вчера в 23:46
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Вести.Ru вчера в 07:12
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