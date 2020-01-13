Происшествия
РИА НовостиВрач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы. Терновой отметил, что травмы, полученные Пунтус, характерны для падения с третьего-четвертого этажа.
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с чего всё началось
Ксения Пунтус в ночь на 11 января выпала из квартиры внука кинорежиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. Свет, на произошедшее в ночь на 11 января с моделью Ксенией Пунтус, пролил московский дворник, который обнаружил пострадавшую девушку и вызвал «скорую помощь».Пятый канал15:32
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В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
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Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
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Помпео возмущён обстрелом авиабазы в Ираке
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СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
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Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»
Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам
Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
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Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
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Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
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Американские специалисты выяснили, что за последние 200 лет снизилась нормальная температура человека.
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Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Общество
Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января
Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
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Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату
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Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе
Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Происшествия
В Благовещенске эвакуируют учебные учреждения
13 января по Благовещенску прошла новая волна «минирования».
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В «молекулярном моторе» нашли лишнюю деталь
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Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.