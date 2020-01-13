Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВрач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы. Терновой отметил, что травмы, полученные Пунтус, характерны для падения с третьего-четвертого этажа.
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с чего всё началось

«Сидела и плакала»: дворник рассказал, как нашел выпавшую из окна модель

Ксения Пунтус в ночь на 11 января выпала из квартиры внука кинорежиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова. Свет, на произошедшее в ночь на 11 января с моделью Ксенией Пунтус, пролил московский дворник, который обнаружил пострадавшую девушку и вызвал «скорую помощь».
Пятый канал15:32

Подробнее о событии

Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

РИА Новости17:08

Врач назвал травмы модели Пунтус характерными для падения из окна

РБК19:10

Врач объяснил падение модели, которую нашли возле дома внука Михалкова

URA.Ru18:33

Травматолог: переломы Ксении Пунтус характерны для падения с высоты

News.ru17:37

Врач объяснил падение российской модели из окна

Lenta.ru19:31

Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Аргументы недели14:58

Врач рассказал о травмах модели, выпавшей из окна дома внука Михалкова

РЕН ТВ11:39
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РЕН ТВ 17:55
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Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 вчера в 15:43
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Помпео возмущён обстрелом авиабазы в Ираке

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Счетная палата указала на недоработки в нацпроекте «Образование»

Счетная палата проанализировала содержание нацпроекта "Образование" и пришла к выводу, что документ не охватывает ряд задач, критически значимых для социально-экономического развития страны.
ТАСС 16:13
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Новые кроссоверы Kia Seltos начали поступать к российским дилерам

Российские дилеры начали получать от компании Kia новые компактные кроссоверы Kia Seltos, которые были собраны в Калининграде.
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Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

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В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
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За последние 200 лет нормальная температура человека снизилась

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В «молекулярном моторе» нашли лишнюю деталь

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В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
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