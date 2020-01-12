Происшествия
РИА НовостиВрач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы. Травмы, полученные моделью, характерны для падения с третьего-четвертого этажа, отметил врач.
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с чего всё началось
Известная модель и актриса Ксения Пунтус, возможно, не выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, а была выброшена из проезжавшей мимо автомашины. «МК» удалось выяснить, какие показания давал очевидец, обнаруживший 21-летнюю модель в Трехпрудном переулке в Москве.Московский Комсомолец05:06
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Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели
Комсомольская правда16:05
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