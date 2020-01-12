Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВрач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы. Травмы, полученные моделью, характерны для падения с третьего-четвертого этажа, отметил врач.
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с чего всё началось

Дворник рассказал, как нашел модель под окнами квартиры внука Михалкова

Известная модель и актриса Ксения Пунтус, возможно, не выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, а была выброшена из проезжавшей мимо автомашины. «МК» удалось выяснить, какие показания давал очевидец, обнаруживший 21-летнюю модель в Трехпрудном переулке в Москве.
Московский Комсомолец05:06

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Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна

РИА Новости17:08

Неожиданный поворот в трагедии с Ксенией Пунтус: стали известны подробности личной жизни модели

Комсомольская правда16:05

Агент модели Ксении Пунтус рассказала о ее состоянии

Московский Комсомолец12:07

Агент сообщила о состоянии выпавшей из окна модели Пунтус

Москва 2410:40

Агент Ксении Пунтус рассказал о состоянии модели

Ридус07:49

СМИ: Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус находится в отделении реанимации

Вечерняя Москва11:27

Что известно о падении модели из окна квартиры внука Михалкова

РЕН ТВвчера в 14:06
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В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети

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«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча в Париже завершилась со счетом 3:3.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Происшествия

Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
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Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
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Между Долинском и Стародубским сегодня около 12:30 произошло серьезное ДТП.
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В Индии создадут центр подготовки астронавтов

Индийская организация космических исследований (ISRO) создаст собственный центр подготовки астронавтов в городе Чаллакере в штате Карнатака, рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван изданию The Hindu.
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В России подняли цены на новые автомобили

Модельный ряд Mercedes-Benz стал дороже на 3,5%, а BMW переписала цены на свои автомобили на 1,5-4,0%. Увеличились ценники и на модели «АвтоВАЗа».
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США прокомментировали обстрел авиабазы Балад в Ираке

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Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

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В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ

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Игроки «Зенита» проходят медосмотр перед вылетом в Катар

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Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
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Украина расценила крушение Boeing в Иране как умышленное убийство

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«Яндекс» опровергает информацию о запуске виртуального оператора связи

«Яндекс» не планирует запускать собственного виртуального оператора.
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