Коронавирус
Российская газетаВрач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что здоровым людям защитные медицинские маски не нужны. Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
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с чего всё началось
Почему маски чаще не нужны, "АиФ" попросил разъяснить профессора кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Сергея Яковлева: — Носить маску на улице бесполезно, она просто забьётся пылью — вот и весь эффект.Аргументы и Фактывчера в 07:47
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