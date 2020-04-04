Коронавирус
Российская газетаВрач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что здоровым людям защитные медицинские маски не нужны. Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Читать в источнике
Оценить389
с чего всё началось
Почему маски чаще не нужны, "АиФ" попросил разъяснить профессора кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Сергея Яковлева: — Носить маску на улице бесполезно, она просто забьётся пылью — вот и весь эффект.Аргументы и Фактывчера в 07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Общество
Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей
Правительство одобрило выделение Министерству иностранных дел (МИД) средств из резервного фонда для помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за коронавируса.
Общество
Washington Post: тысячи записей видеозвонков в Zoom попали в интернет
Тысячи частных видеозвонков в сервисе Zoom были опубликованы на видеохостингах YouTube и Vimeo, сообщает Washington Post.
Происшествия
В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево
Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Орехово-Зуево.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
Роспотребнадзор объяснил оптимистичный сценарий по COVID-2019 в России
Россия в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 пока идет по оптимистичному сценарию.
Общество
Жители Земли смогут увидеть приближение ядовитой кометы к Солнцу
В мае жители Земли смогут наблюдать приближение к Солнцу кометы C/2019Y4 Atlas, в ядре которой находится опасное вещество циан, рассказала 4 апреля астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Здоровье
Что делать, если кто-то в семье заразился коронавирусом
Доктор Комаровский рассказал, надо ли дезинфицировать одежду от COVID-19 Для члена семьи с коронавирусом нужно выделить отдельные приборы и посуду.
Футбол
Евсеев назвал тройку своих любимых комментаторов
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал тройку комментаторов, которых ему нравится слушать больше всего.
Здоровье
«Коронавирусом заразится большинство. Помогите нам спасти больше пациентов!»: белорусские врачи записали эмоциональное видеообращение
Приводим текст видеообращения: "Переболеет и заразится большая часть населения" - Граждане Республики Беларусь, мы, врачи, обращаемся к вам и просим вас о поддержке.
Общество
Илон Маск выдал аппараты от храпа за ИВЛ в разгар эпидемии
Глава компании SpaceX, как и обещал, начать поставлять в американские больницы новые аппараты ИВЛ своего производства.
Общество
Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Москве
Семь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за последние сутки, у них были хронические и онкологические заболевания.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Нужно очень взвешенно подходить к принятию решений по потреблению, по использованию сбережений, подчеркнула глава ЦБ.
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
Общество
В Краснодаре ввели новую форму спецпропусков для горожан
В Краснодаре ввели новую форму специальных пропусков для местных жителей на время карантина.
Происшествия
Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»
Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Экономика
Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам
Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
Общество
Пензенцам сообщили об изменениях в режиме самоизоляции
Накануне о продлении нерабочих дней сообщил президент страны. Глава региона пояснил, какие будут изменения в регионе.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в России
Напомним, ранее Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Александровской больнице обнаружен коронавирус у пациентов и врачей
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 13:35 — REGNUM У пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы обнаружена и подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Армия и оружие
Вассерман назвал средства против обезоруживающего удара США по России
Политика
В США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ
Соединённые Штаты правомерно приобрели медицинское оборудование, находящееся под санкциями, у России.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Общество
ЦБ разрешил покупать полисы ОСАГО без проведения техосмотра
Центробанк разрешил страховым компаниям продавать полисы ОСАГО без обязательного прохождения техосмотра автомобиля.