Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
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Медик объяснил причину тяжёлой формы COVID-19 у молодых

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Общество

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Авто

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