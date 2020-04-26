Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВрач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 1".
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Медик объяснил причину тяжёлой формы COVID-19 у молодых

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Врач объяснил рост числа тяжёлых случаев коронавируса среди молодёжи

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Это не «чума для стариков»: коронавирус маскируется

Вести.Ruвчера в 13:20
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Общество

Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы

Напомним, в середине марта Чехия первой из европейских стран закрыла для иностранцев въезд в страну, а также запретила выезжать своим гражданам из-за ситуации с распространением коронавируса.
Новая газета 24 апреля в 04:27
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Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
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Кино

Сценарист «Ведьмака» Netflix хочет изменить одну из сцен сериала

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич сообщила, что сценарист Хейли Холл хотела бы изменить одну из сцен эпизода «Редкие виды», если бы у неё была такая возможность.
REGNUM вчера в 15:59
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Происшествия

Пешехода насмерть сбили на шоссе Ленточный бор в Барнауле

На шоссе Ленточный бор в районе комплекса "Ноев ковчег" водитель ВАЗ-21110 сбил пешехода.
АМИТЕЛ вчера в 23:47
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
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Политика

В Госдуме высказались по поводу переноса майских праздников

В России перенос выходных дней с 1 по 5 мая на более благоприятное время станет тяжелой нагрузкой для экономики.
ФедералПресс вчера в 23:55
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
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Политика

Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.
Российская газета вчера в 19:52
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Общество

Мишустин утвердил правила возмещения потерь туроператорам

"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в постановлении.
Вестник Кавказа вчера в 11:50
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Общество

Скончался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

ГТРК Алания вчера в 07:58
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Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
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Авто

Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от «УАЗ»

Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14
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Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
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Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
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Кино

10-летняя российская актриса сыграет в голливудском сериале

Одну из ключевых ролей в новом американском сериале «Тайное общество мистера Бенедикта» исполнит десятилетняя российская актриса Марта Тимофеева, 22 апреля сообщает Deadline.
ИА Красная Весна 24 апреля в 11:42
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе

По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru вчера в 07:03
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Общество

Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска

Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 25 апреля в 08:29
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Путешествия

Самый популярный кавказский блогер застрял в обсерваторе под Екатеринбургом: «Вот в такой я заднице»

Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30
Здоровье

Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
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Здоровье

За неделю 126 красноярцев пострадали от укусов клещей

ТВК вчера в 23:31
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Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra вчера в 12:47
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 25 апреля в 02:46
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Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости вчера в 09:39
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Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 25 апреля в 09:42
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Здоровье

«Врачи должны только лечить»: Малышева заступилась за медиков

В своем выступлении на радио «КП» Елена Малышева раскритиковала тех чиновников, которые советуют медицинским работникам самим шить бахилы и маски.
Рамблер вчера в 08:53
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Происшествия

Молодого сахалинца задержали за сбыт крупной партии наркотиков

Полицейские задержали ранее судимого 23-летнего сахалинца. Его подозревают в сбыте наркотических средств синтетического происхождения.
АСТВ вчера в 23:33
Общество

В Россию из Гоа вывозным рейсом отправились 162 авиапассажира

Информацию о возвращении российских граждан из индийского штата Гоа домой журналистам подтвердили в генконсульстве РФ в Мумбаи.
ИА Красная Весна вчера в 12:12
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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