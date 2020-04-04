с чего всё началось

«Потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы», — особо подчеркнул Акгюль. Собеседник отметил и важность правильного питания для поддержки иммунитета.

Общество В России выявлены 582 новых случая коронавируса За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.

Происшествия В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме В Московской области прогремел взрыв в жилом доме. Трагедия произошла в доме на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево.

Экономика В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.

Здоровье Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.

Происшествия В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт "Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.

Общество В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.

Общество В Челябинской области коронавирус подтвержден у 26 человек Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram, коронавирус лаборатория «Вектор» подтвердила у 26 южноуральцев.

Общество Правила поведения при ЧС утверждены правительством На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».

Общество В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса За сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

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Экономика «Балтику» включили в перечень системообразующих предприятий Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.