Коронавирус
Слово и ДелоВрач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса
«Потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы», — особо подчеркнул Акгюль. Собеседник отметил и важность правильного питания для поддержки иммунитета.
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с чего всё началось
Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль рассказал турецкому изданию Sözcü, что вода играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и COVID-19.РИА Новости01:53
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Общество
В России выявлены 582 новых случая коронавируса
За последние сутки в России зарегистрированы 582 новых случая заболевания коронавирусом в 32 регионах, сообщил оперативный штаб.
Происшествия
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме
В Московской области прогремел взрыв в жилом доме. Трагедия произошла в доме на улице Гагарина в городе Орехово-Зуево.
Общество
COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию
"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране.
Общество
Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину
Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Здоровье
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Алтайском крае
О семи заболевших коронаврусом жителях Алтайского края сообщил 4 апреля оперативный штаб региона: у троих человек диагноз подтвердился за минувшие сутки.
Общество
Новую форму спецпропусков ввели в Краснодаре на период карантина
Как сообщал мэр краевого центра, ранее выданные пропуска перестанут действовать 5 апреля Краснодар, 4 апреля.
Происшествия
В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт
"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Общество
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции
Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвержден у 26 человек
Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram, коронавирус лаборатория «Вектор» подтвердила у 26 южноуральцев.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Общество
В России за сутки зафиксировали 582 новых случая коронавируса
За сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса в 32 регионах, зафиксировано девять летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Общество
Еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве
В столице скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом.
Общество
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сняла в новом клипе свою сестру
Основная идея клипа, премьера которого уже состоялась на YouTube, перекликается с его названием, призывая людей не покидать свое жилье без особой нужды.
Общество
«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса
В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
ВКС России завершили переброску специалистов и оборудования в Сербию
Завершена операция по переброске в Сербию российских военных специалистов, необходимого оборудования и спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
Шоу-бизнес
Александр Задойнов женился
В ночь на первое января Александр Задойнов подготовил для своей возлюбленной Ксении самый желанный сюрприз — он сделал предложение руки и сердца.
Наука
В Польше создали замедляющий заражение коронавирусом препарат
Учёные Ягеллонского университета в Кракове объявили о создании препарата, который замедляет заражение коронавирусом.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова назвала Викторию Боню психически нездоровой
Виктория Боня обвинила Алену Шишкову в злоупотреблении инъекциями красоты.
Экономика
«Балтику» включили в перечень системообразующих предприятий
Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.
Общество
Reuters сообщил о переносе экстренной встречи ОПЕК+
Страны ОПЕК+ перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.