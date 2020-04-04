Коронавирус
Слово и ДелоВрач объяснил важность обильного питья для профилактики коронавируса
"Потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы", — особо подчеркнул Акгюль. Собеседник отметил и важность правильного питания для поддержки иммунитета.
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с чего всё началось
Специалист по внутренним болезням и нефрологии, доктор Арзу Акгюль рассказал турецкому изданию Sözcü, что вода играет важную роль в борьбе со многими заболеваниями, в том числе и COVID-19.РИА Новости01:53
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Общество
В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Футбол
Сегодня «Шахтер» сыграет против Немана
Встречу «Шахтёр» - «Неман» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 4 апреля в 15:25 (время московское).
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.
Экономика
Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Общество
Въезды и выезды из Омска закрывают с 4 апреля
С 4 апреля в Омске ограничат въезды и выезды из города. Об этом только что сообщили в региональном УМВД.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Общество
В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 205 612 человек, проведено уже более 639 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Общество
Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков
Правительство выделило Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) из резервного фонда 321,2 млн руб. для стимулирующих выплат медработникам, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Общество
В Тульской области продлен режим повышенной готовности
В Тульской области продлен режим повышенной готовности.
Спорт
В Белоруссии приостановят детские и подростковые спортивные мероприятия
«На основании рекомендаций Министерства здравоохранения республики, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, Министерство спорта и туризма рекомендует приостановить до 20 апреля проведение спортивных мероприятий для детей и подростков», — приводит ТАСС сообщение министерства.
Общество
Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется
Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.
Шоу-бизнес
Лика Стар почти месяц не выходит из дома в Италии из-за коронавируса
Общество
В Китае объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса
В знак траура завтра по всей стране, в посольствах и консульствах КНР за границей приспустят государственные флаги, будет приостановлена общественная развлекательная деятельность.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Общество
В Москве за сутки выявили 434 случая коронавируса
За минувшие сутки в Москве выявили 434 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте мэра столицы.
Общество
Опубликован список омских компаний, которым разрешат работать в апреле
Напомним, с 1 апреля в Омской области действует режим самоизоляции. Накануне его продлили до 12 апреля.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала архивное свадебное фото
На свадебном снимке Тарасова запечатлена вместе со своим третьим мужем, музыкантом Владимиром Крайневым.
Футбол
Стадион «Динамо» вошел в топ-5 по итогам 2019 года
Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина занял пятое место в списке лучших по итогам 2019 года.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких
Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опубликовала фото с синяком под глазом
Сегодня Кожевникова огорошила поклонников неоднозначным снимком.
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом дочь Охлобыстина рассказала о самочувствии
Дочь актера Ивана Охлобыстина 23-летняя Анфиса подтвердила в своем Instagram информацию о том, что у нее диагностирован коронавирус нового типа.
Общество
В Брянской области определили перечень работающих предприятий
В Брянской области был утвержден перечень предприятий, работающих во время пандемии, об этом сообщает РИА «Стрела».
Шоу-бизнес
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой
Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.