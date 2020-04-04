с чего всё началось

"Потребление достаточного количества воды помогает выводить токсины из организма, нейтрализовать бактерии и вирусы", — особо подчеркнул Акгюль. Собеседник отметил и важность правильного питания для поддержки иммунитета.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Футбол Сегодня «Шахтер» сыграет против Немана Встречу «Шахтёр» - «Неман» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ ТВ», начало трансляции 4 апреля в 15:25 (время московское).

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.

Экономика В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.

Общество В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 205 612 человек, проведено уже более 639 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Общество В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Спорт В Белоруссии приостановят детские и подростковые спортивные мероприятия «На основании рекомендаций Министерства здравоохранения республики, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, Министерство спорта и туризма рекомендует приостановить до 20 апреля проведение спортивных мероприятий для детей и подростков», — приводит ТАСС сообщение министерства.

Общество Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Здоровье Леонид Рошаль дал советы по восстановлению после пневмонии лёгких Как передает ToDay News Ufa, Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал методику того, как лечить легкие после заболевания.