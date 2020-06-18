с чего всё началось

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала о том, как неприятный запах тела может просигнализировать о наличии онкологии. По ее словам, зачастую это очень тревожный признак, причину которого стоит уточнить у врача.

Как определить рак по запаху, рассказала врач

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,5K

Транспорт Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. 1

Экономика Правительство расширило список крупных проектов с госучастием Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. 1

Общество ФАС отрицает смягчение требований по предустановке ПО В сообщении ФАС говорится, что в проект постановления об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV не вносилось смягчений требований или специальных условий. 6

Политика Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства. 27

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании Аномально холодная погода придет на Урал и в некоторые регионы Сибири, а в центральной части страны температура понизится на 10 градусов. 818

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке. 798

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 2,9K

Шоу-бизнес Кристина Асмус рассказала о своих вредных привычках и первом поцелуе Популярная актриса Кристина Асмус любит общаться со своими поклонниками, отвечая на интересующие их вопросы.

Здоровье ЕР хочет дать некоторым медикам право приватизировать служебное жилье ЕР предлагает дать медработникам первичного звена, проработавших не менее 15 лет в сельской местности, право на приватизацию служебного жилья, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак. 1

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 322

Энергетика Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.

Армия и оружие Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада. 11

Общество В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений. 19

Общество «Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из‑за аномальной жары «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до вечера среды из-за крайне высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Экономика Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения. 35