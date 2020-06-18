Здоровье
Live24Как определить рак по запаху, рассказала врач
Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала о том, как неприятный запах тела может просигнализировать о наличии онкологии. По ее словам, зачастую это очень тревожный признак, причину которого стоит уточнить у врача.
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с чего всё началось
Необычный запах потa может быть признаком неправильной работы некоторых органов, a также рядa тяжелыx заболеваний, рассказалa в эфирe телеканалa «Россия 1» врач-дерматолог Иринa Скорогудаева.Известиявчера в 16:56
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