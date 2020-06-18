Здоровье

Live24Live24Как определить рак по запаху, рассказала врач

Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала о том, как неприятный запах тела может просигнализировать о наличии онкологии. По ее словам, зачастую это очень тревожный признак, причину которого стоит уточнить у врача.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось
Необычный запах потa может быть признаком неправильной работы некоторых органов, a также рядa тяжелыx заболеваний, рассказалa в эфирe телеканалa «Россия 1
» врач-дерматолог Иринa Скорогудаева.
Известиявчера в 16:56

Подробнее о событии

Запах пота может выдать наличие онкологии

MedikForum.ruвчера в 19:46

Как определить рак по запаху пота, рассказала врач

Комсомольская правдавчера в 17:19

Дерматолог объяснила, какой запах тела говорит об онкологии

Вечерняя Москвавчера в 11:57

Врач рассказала о способе определить рак по запаху

РИА Новостивчера в 15:49

Эксперт рассказала о запахах онкологии: пахнет протухшим мясом

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Рак можно учуять самому: Дерматолог рассказала, чем пахнет онкология

Царьградвчера в 13:07

Врач рассказала о способе определить рак по запаху

Известиявчера в 16:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 03:16, Ашберн
Футбол

Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Газета.Ru 02:59
Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
2,5K
Авто

Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии

Автоэксперт дал прогноз по ценам на автомобили после пандемии.
Evo-rus.com 02:21
20
Транспорт

Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
1
Экономика

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49
1
Общество

ФАС отрицает смягчение требований по предустановке ПО

В сообщении ФАС говорится, что в проект постановления об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и Smart TV не вносилось смягчений требований или специальных условий.
Коммерсантъ вчера в 17:46
6
Здоровье

Высоким оказался риск повторного заражения COVID-19

Лишь 4% из 23 тысяч имели антитела. При этом заразиться могли до четверти медиков.
Соловей.Инфо вчера в 03:42
96
Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
10K
Политика

Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
27
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании

Аномально холодная погода придет на Урал и в некоторые регионы Сибири, а в центральной части страны температура понизится на 10 градусов.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:26
818
Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — комиссия составляет один процент от любой суммы, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 02:57
798
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
2,9K
Политика

Премьер Японии не приедет на парад Победы в Москве, сообщили СМИ

РИА Новости 03:10
2
Шоу-бизнес

Кристина Асмус рассказала о своих вредных привычках и первом поцелуе

Популярная актриса Кристина Асмус любит общаться со своими поклонниками, отвечая на интересующие их вопросы.
Bimru.ru вчера в 01:15
Футбол

Моуринью намерен усилиться 2-3 игроками в летнее трансферное окно

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от летнего трансферного окна.
Спорт-Экспресс 02:14
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
212
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
605
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
169
Происшествия

В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро

В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
4
Здоровье

ЕР хочет дать некоторым медикам право приватизировать служебное жилье

ЕР предлагает дать медработникам первичного звена, проработавших не менее 15 лет в сельской местности, право на приватизацию служебного жилья, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости вчера в 02:56
1
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, который носит его отчество

Paparazzi.ru вчера в 02:03
5
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
322
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель

По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Газета.Ru 01:42
8
Армия и оружие

Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы

Модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения мини-беспилотников впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня, сообщил корреспондент ТАСС по итогам ночных репетиций парада.
ТАСС вчера в 18:05
11
Общество

В центре Москвы закрылись более 100 магазинов и кафе

Больше всего магазинов и ресторанов прекратило работу на Садовом кольце и на Арбате. Однако за это время были открыты и 39 новых заведений.
Коммерсантъ 02:42
19
Общество

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из‑за аномальной жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до вечера среды из-за крайне высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
РИАМО 17 июня в 03:55
Экономика

Россия намерена разорвать налоговое соглашение с Кипром

Власти России и Кипра все еще не пришли к консенсусу касательно изменения налогового соглашения.
Городовой 03:01
35
Происшествия

Бастрыкин для поиска пропавших в КЧР детей направил криминалистов

Это Кавказ 02:00
Экономика

Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах

Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.
РБК 03:00
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное