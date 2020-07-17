Чтобы преодолеть сонливость, некоторые с утра принимают контрастный душ.

с чего всё началось

Почему клонит в сон на работе и как с этим бороться, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова.

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

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