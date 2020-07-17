Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаВрач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Если человек не может "проснуться" на работе, скорее всего он мало спит и просто не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться за ночь. Об этом заявила врач-эндокринолог, научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.
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с чего всё началось

Как быстро побороть сонливость на работе

Чтобы преодолеть сонливость, некоторые с утра принимают контрастный душ.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Российская газета04:14

Не спать: врач рассказала, как побороть сонливость на работе

РЕН ТВ03:41

Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

РИА Новостивчера в 23:12

Врач рассказала, как бороться с сонливостью на работе

ТК Звезда00:25

Названы способы борьбы с сонливостью на работе

Lenta.ruвчера в 23:56

Врач дал советы по борьбе с сонливостью на работе

Газета.Ru03:24

Как быстро побороть сонливость на работе

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Кино

Кристофер Нолан настаивает на общемировой премьере «Довода»

Напомним, что премьера «Довода» уже несколько раз была перенесена. Первоначально фильм должен был выйти 17 июля.
ГЛАС.RU 00:01
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Наука

Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы

Сайт интересных новостей вчера в 19:56
8
Происшествия

Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове-на-Дону

Как сообщают жильцы одного из домов, ливневая вода подтопила подземную парковку в доме.
REGNUM 03:21
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Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
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Происшествия

Стали известны детали убийств из дела Фургала

В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появились новые факты его непосредственного участия в серии заказных убийств своих бизнес-партнеров в середине 2000-х годов, пишут СМИ.
Взгляд.ру 02:51
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Футбол

«Челси» получит €20 млн за Азара после победы «Реала» в Примере

Лондонский "Челси" получит от мадридского "Реала" €20 млн за полузащитника Эдена Азара, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:52
Общество

В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
15
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
16
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
3,1K
Общество

Глава Минстроя России прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 17 июля совершает рабочую поездку по Липецкой области.
LipetskMedia.ru 04:33
3
Здоровье

В Саратовской области не допустили массовых вспышек АЧС

В Саратовской области не допустили массовых вспышек африканской чумы свиней.
Регион 64 04:37
Единоборства

Российский боец UFC Петр Ян вызвал на бой экс-чемпиона Генри Сехудо

Боец Петр Ян, являющийся чемпионом UFC, вызвал на поединок бывшего двукратного чемпиона этой организации Генри Сехудо.
CT news 15 июля в 05:17
2
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
24
Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
7
Политика

В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32
5
Политика

Мэр Хабаровска: участники митингов работают за деньги

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.
URA.Ru 03:38
21
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков

Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
23
Шоу-бизнес

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
2
Политика

Трутнев признал ошибку в Хабаровске

По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00
48
Происшествия

Пожар на корабле ВМС США Bonhomme Richard ликвидировали

Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе военно-морских сил США в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) ликвидировали.
Известия вчера в 21:12
13
Происшествия

На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути

«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
РБК 04:51
3
Происшествия

Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем

По словам очевидцев, военные "Уралы" на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой.
Газета.Ru 04:22
8
Культура

Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем

РИА Новости 03:54
Шоу-бизнес

Мать Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

Влюбленные не комментируют собственные отношения, однако по поводу их романа высказалась мать Карпович.
Вокруг ТВ 03:53
Происшествия

Адвокат основателя проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел

По словам защитника Сергея Бадамшина, Владимира Воронцова обвиняют в оскорблении представителя власти.
Эхо Москвы 03:31
Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Вести.Ru вчера в 05:38
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Экономика

В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения

Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
7
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
521
Общество

В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей

РИА Новости 02:01
3
Политика

Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США

Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
REGNUM вчера в 07:46
8
Как работают Яндекс.Новости?
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