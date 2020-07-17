Здоровье
Российская газетаВрач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Если человек не может "проснуться" на работе, скорее всего он мало спит и просто не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться за ночь. Об этом заявила врач-эндокринолог, научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.
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с чего всё началось
Чтобы преодолеть сонливость, некоторые с утра принимают контрастный душ.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Кристофер Нолан настаивает на общемировой премьере «Довода»
Напомним, что премьера «Довода» уже несколько раз была перенесена. Первоначально фильм должен был выйти 17 июля.
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Искусственный интеллект научился точно прогнозировать штормы
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Происшествия
Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове-на-Дону
Как сообщают жильцы одного из домов, ливневая вода подтопила подземную парковку в доме.
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Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
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Стали известны детали убийств из дела Фургала
В уголовном деле губернатора Хабаровского края Сергея Фургала появились новые факты его непосредственного участия в серии заказных убийств своих бизнес-партнеров в середине 2000-х годов, пишут СМИ.
Взгляд.ру 02:51
Футбол
«Челси» получит €20 млн за Азара после победы «Реала» в Примере
Лондонский "Челси" получит от мадридского "Реала" €20 млн за полузащитника Эдена Азара, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:52
Общество
В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Общество
Глава Минстроя России прибыл с рабочей поездкой в Липецкую область
Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев 17 июля совершает рабочую поездку по Липецкой области.
LipetskMedia.ru 04:33
Здоровье
В Саратовской области не допустили массовых вспышек АЧС
В Саратовской области не допустили массовых вспышек африканской чумы свиней.
Регион 64 04:37
Единоборства
Российский боец UFC Петр Ян вызвал на бой экс-чемпиона Генри Сехудо
Боец Петр Ян, являющийся чемпионом UFC, вызвал на поединок бывшего двукратного чемпиона этой организации Генри Сехудо.
CT news 15 июля в 05:17
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Политика
В ЕП просят дать оценку установке памятника Ленину в Германии
«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
RT на русском вчера в 23:32
Политика
Мэр Хабаровска: участники митингов работают за деньги
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.
URA.Ru 03:38
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Политика
Трутнев признал ошибку в Хабаровске
По словам вице-премьера, федеральная власть недооценила степени усталости населения края от Шпорта. В этом он видит значительную ошибку.
Deita.ru 04:00
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США Bonhomme Richard ликвидировали
Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе военно-морских сил США в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) ликвидировали.
Известия вчера в 21:12
Происшествия
На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути
«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
РБК 04:51
Происшествия
Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем
По словам очевидцев, военные "Уралы" на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой.
Газета.Ru 04:22
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
РИА Новости 03:54
Шоу-бизнес
Мать Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Влюбленные не комментируют собственные отношения, однако по поводу их романа высказалась мать Карпович.
Вокруг ТВ 03:53
Происшествия
Адвокат основателя проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел
По словам защитника Сергея Бадамшина, Владимира Воронцова обвиняют в оскорблении представителя власти.
Эхо Москвы 03:31
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Экономика
В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США
Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
REGNUM вчера в 07:46