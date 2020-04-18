Коронавирус
Gazeta.SPbВрач оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал, полезно ли посещение бани в борьбе с новым типом коронавируса. Володин рассказал в интервью «Вечерней Москве», что несмотря повышенную влажность и высокую температуру в бане, коронавирус продолжает сохраняться в воздухе и на поверхностях.
Читать в источнике
Оценить208
с чего всё началось
По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Володина, несмотря на высокие температуры, в бане существует повышенная влажность, а в таких условиях вирус длительное время сохраняется в воздухе.Вечерняя Москвавчера в 11:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Врач-иммунолог рассказал, помогает ли русская баня при профилактике коронавируса
Комсомольская правдавчера в 19:01
Врач объяснил, почему баня опасна при борьбе с коронавирусом и другими болезнями
Вечерняя Москвавчера в 11:28
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:52, Ашберн
Политика
Путин сообщил о переносе парада Победы
Владимир Путин поручил силовым ведомствам в связи с распространением коронавирусной инфекции перенести дату проведения парада Победы на главной площади страны, а также отложить все мероприятия для безопасности граждан.
Политика Сегодня 16 апреля в 11:55
Армия и оружие
В США разобрали российский танк Т-90М и вынесли свой вердикт
В США оценили новейший модернизированный российский танк Т-90М "Прорыв" с системой управления огнем "Калина" и пушкой, как "Арматы".
Утро.ru 16 апреля в 11:32
Религия
В Иерусалиме началась церемония освящения Благодатного огня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 18 апреля, началась церемония освящения Благодатного огня.
Известия 04:32
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com 04:35
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов.
RT на русском 06:03
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
Газета.Ru 04:51
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Происшествия
В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом
Первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом зарегистрирована в Липецкой области.
ТАСС 06:22
Автоспорт
Квят объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках «Формулы-1»
Пилот "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил, почему не участвует в виртуальных гонках "Формулы-1".
Газета.Ru 06:21
Общество
Жителям Подмосковья с ОРВИ предоставят бесплатные лекарства
Жителям Подмосковья, которые заболели острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) бесплатно выдадут лекарственные препараты, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Газета.Ru 04:49
Здоровье
В Башкирии от коронавируса скончались еще два пациента
На ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о двух погибших жителях республики от COVID-19 за последние сутки.
Телеканал UTV 06:11
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 09:30
Общество
В Петербурге скончался пенсионер с коронавирусом
Ещё один человек скончался в Петербурге с подтверждённым коронавирусом: это уже восьмой случай летального исхода с COVID-19 в городе.
Piter.tv 06:03
Космос
Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса
Вулкан Анак Кракатау находится в Зондском проливе между большими индонезийскими островами Ява и Суматра.
Популярная механика вчера в 11:11
Политика
Лукашенко увидел лучик надежды в ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Интерфакс вчера в 06:41
Происшествия
В Подмосковье пенсионер исчез в собственной квартире
В подмосковной Кашире 68-летний пенсионер Сергей Понкратов исчез после того, как зашел в свою квартиру, пишет «Подмосковье сегодня».
Известия вчера в 20:27
Происшествия
Появилось видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Следственный комитет России опубликовал видео задержания и. о. замглавы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Газета.Ru 05:02
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости вчера в 19:28
Здоровье
На Украине сотни новых случаев COVID-19, число погибших растёт
На Украине за сутки коронавирус подтверждён у 397 новых пациентов, общее число заражённых в стране достигло 4161.
Rusvesna.su 16 апреля в 03:22
Футбол
Игнашевич выставил футболку с ЧМ-2018 на благотворительный аукцион
ProstoProSport 06:11
Общество
В Лос-Анджелесе принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным
В Пасхальное воскресенье принц Гарри и Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Калифорнии.
ToDay News Ufa 01:39
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств вооружённых сил к борьбе с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Общество
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор
В Крыму в срочном порядке развернут дополнительный обсерватор по коронавирусу, потому что существующий заполняется быстрее планируемого.
RT на русском 06:33
Общество
Доктор Мясников рассказал о судьбе нового коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 никуда не исчезнет и останется с человечеством навсегда, заявил главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, говоря о судьбе инфекции.
ФАН 03:47
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости вчера в 06:34