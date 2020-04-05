Получается, что надеяться можно только на собственный иммунитет. Так ли это, и действительно от COVID-19 защищают прививки от других заболеваний и перенесенные ранее болезни, 5-tv.ru спросил у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Алексея Поповича.

с чего всё началось

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму. Кроме того, антибиотики не лечат CoViD-19, а лишь помогают справиться с попутной инфекцией.

Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

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