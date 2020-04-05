Коронавирус
Life.ruВрач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью
Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму. Кроме того, антибиотики не лечат CoViD-19, а лишь помогают справиться с попутной инфекцией.
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с чего всё началось
Получается, что надеяться можно только на собственный иммунитет. Так ли это, и действительно от COVID-19 защищают прививки от других заболеваний и перенесенные ранее болезни, 5-tv.ru спросил у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Алексея Поповича.Пятый каналвчера в 20:44
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Врач пояснил о защищенности от коронавируса переболевших ветрянкой и корью
Московский Комсомолец02:44
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Пятый каналвчера в 20:44
Врач рассказал, имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к COVID-19
Комсомольская правдавчера в 22:31
«Нужно время»: Врач объяснил, спасает ли прививка БЦЖ от заражения коронавирусом
Царьградвчера в 23:56
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