Коронавирус

Life.ruLife.ruВрач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму. Кроме того, антибиотики не лечат CoViD-19, а лишь помогают справиться с попутной инфекцией.
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с чего всё началось

Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога

Получается, что надеяться можно только на собственный иммунитет. Так ли это, и действительно от COVID-19 защищают прививки от других заболеваний и перенесенные ранее болезни, 5-tv.ru спросил у врача-иммунолога, кандидата медицинских наук Алексея Поповича.
Пятый каналвчера в 20:44

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Врач рассказал, есть ли у переболевших корью и ветрянкой иммунитет против коронавируса

Телеканал 360°02:07

Врач пояснил о защищенности от коронавируса переболевших ветрянкой и корью

Московский Комсомолец02:44

Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога

Пятый каналвчера в 20:44

Врач оценил влияние перенесенной кори и ветрянки на иммунитет к коронавирусу

Известиявчера в 23:20

Врач рассказал, имеют ли переболевшие корью и ветрянкой иммунитет к COVID-19

Комсомольская правдавчера в 22:31

Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19

РИА Новостивчера в 21:41

«Нужно время»: Врач объяснил, спасает ли прививка БЦЖ от заражения коронавирусом

Царьградвчера в 23:56
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции в Самаре могут продлить

Власти решат, нужно ли продлить в Самарской области режим самоизоляции на следующую неделю - в связи с угрозой распространения коронавируса.
SamRU.ru 07:39
Здоровье

Готово ли российское здравоохранение к борьбе с коронавирусом

Что происходит на передовой борьбы с COVID-19 и каков предел прочности у системы здравоохранения, разбирались «Ведомости».
Ведомости вчера в 23:00
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для пенсионеров и детей

В четверг, 9 апреля, в Башкирии вводится комендантский час для людей старше 65 лет и детей.
ТК Звезда 07:35
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия 08:47
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Энергетика

Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 08:41
Технологии

В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца

Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
The GEEK вчера в 16:41
Общество

Больницу Севастополя сделали обсерватором из-за случая коронавируса

В Севастополе у пациента горбольницы №3 имени Даши Севастопольской предварительно подтвержден диагноз коронавирус.
Российская газета 08:17
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы, пишет РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК Юлию Иванову.
Газета.Ru вчера в 15:55
Политика

В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
REGNUM 08:58
Общество

Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в регионы России

В четверг «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в авиаотрасли сообщило о приостановке вывозных рейсов в регионы, объяснив это невозможностью заполнить осуществляющие эти перелеты лайнеры.
РБК 09:06
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Хоккей

Андрей Назаров: за несколько дней соберу любую команду

В интервью корреспонденту РИА Новости Артему Дроздову Андрей Назаров рассказал о том, как сильно скучает без хоккея, какие книги читает во время самоизоляции, а также дал понять, что в любой момент готов возобновить тренерскую карьеру.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

71-летний Борис Грачевский показал новорожденного сына

8 апреля 71-летний режиссер и отец детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский вновь стал отцом.
Uznayvse.ru вчера в 13:45
Общество

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
Evo-rus.com 08:16
Здоровье

Пандемия коронавируса. Актуальные новости на 9 апреля

На утро 9 апреля стало известно о 1,484 млн диагностированных случаях заражения. При этом выздоровели уже 329 тыс. человек.
Вечерний курьер 03:19
Здоровье

Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе

Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:27
Политика

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Политика

Песков рассказал, какие компании первыми претендуют на госпомощь

Компании, увольняющие людей, не смогут в первую очередь претендовать на государственную помощь, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:01
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Здоровье

В Марий Эл умерла 37-летняя пациентка с коронавирусом

В больнице Йошкар-Олы скончалась 37-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией. Это первый случай смерти зараженного вирусом в Марий Эл.
Реальное время 08:25
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Происшествия

Уральская семья попыталась спрятаться от коронавируса в лесу

Ведомости 08:12
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Общество

Министр здравоохранения Коми подал в отставку

Министр здравоохранения Республики Коми Дмитрий Березин сообщил в четверг ТАСС, что подал в отставку.
ТАСС 08:09
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