Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS
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Выявленная в Китае новая вирусная инфекция SFTS представляет меньшую опасность, чем смесь коронавируса и гриппа. Эту точку зрения высказал URA.RU доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.В источнике
С чего всё началось
Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS
Ряд российских специалистов уже заявили, что новый вирус SFTS не представляет опасности для РФ, отметил эксперт. Однако у научного сообщества еще нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться.
URA.Ru02:12
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