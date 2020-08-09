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Российская газета
Российская газета

Врач оценил опасность нового обнаруженного в Китае вируса SFTS

Выявленная в Китае новая вирусная инфекция SFTS представляет меньшую опасность, чем смесь коронавируса и гриппа. Эту точку зрения высказал URA.RU доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS

Ряд российских специалистов уже заявили, что новый вирус SFTS не представляет опасности для РФ, отметил эксперт. Однако у научного сообщества еще нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться.
URA.Ru02:12
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Врач сравнил опасность вируса SFTS и коронавируса

Известия06:45
РИА Новости

Врач оценил опасность нового смертельного вируса в Китае

РИА Новости07:47
Lenta.ru

Российский врач сравнил опасность нового смертельного вируса и коронавируса

Lenta.ru07:21
РБК

Ученые сравнили опасность нового китайского вируса и COVID-19

РБК10:28
РЕН ТВ

Врач оценил опасность нового вируса SFTS по сравнению с COVID-19

РЕН ТВ05:52
Народные новости

Микс из COVID-19 и гриппа опаснее нового вируса SFTS

Народные новости03:51
URA.Ru

Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS

URA.Ru02:12

В Балтийске при взрыве снаряда времен войны пострадали двое детей

В городе Балтийск Калининградской области устанавливают обстоятельства ранения двух детей в результате детонации снаряда времен Второй мировой войны, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Интерфакс04:25
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
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Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
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