Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Известия
Известия

Врач сравнил опасность вируса SFTS и коронавируса

Вирус SFTS, вспышка которого была зафиксирована в Китае, может оказаться менее опасным, чем коронавирус SARS-CoV-2 или обычный грипп.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS

Ряд российских специалистов уже заявили, что новый вирус SFTS не представляет опасности для РФ, отметил эксперт. Однако у научного сообщества еще нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться.
URA.Ru02:12
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Вспышка вируса SFTS: Врач сказал, насколько коронавирус опасней этой болезни

Комсомольская правда08:06
РИА Новости

Врач сравнил опасность SFTS и коронавируса

РИА Новости07:47
URA.Ru

Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS

URA.Ru02:12
Известия

Врач сравнил опасность вируса SFTS и коронавируса

Известия06:45
РЕН ТВ

Врач оценил опасность нового вируса SFTS по сравнению с COVID-19

РЕН ТВ05:52
Народные новости

Микс из COVID-19 и гриппа опаснее нового вируса SFTS

Народные новости03:51
Lenta.ru

Российский врач сравнил опасность нового смертельного вируса и коронавируса

Lenta.ru07:21

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека
РИА Новости05:24
129

Сенатор оценил усиление группировки войск США в Европе

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что оно ведет к деградации в сфере безопасности в Европе Он заявил, что многие европейские политики стали жертвами геополитической игры Вашингтона, поверив в якобы характерную для России агрессию и желание восстановить СССР военным путем.
Piter.tv09:10

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ru08:34
21