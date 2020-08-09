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Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS

Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS

Ряд российских специалистов уже заявили, что новый вирус SFTS не представляет опасности для РФ, отметил эксперт. Однако у научного сообщества еще нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться.
URA.Ru02:12
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Ученые сравнили опасность нового китайского вируса и COVID-19

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Микс из COVID-19 и гриппа опаснее нового вируса SFTS

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Врач оценил опасность нового вируса SFTS по сравнению с COVID-19

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Врач оценил опасность нового смертельного вируса в Китае

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Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS

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В Минске продолжилось голосование на выборах из-за очередей

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что некоторые участки в Минске на выборах президента страны продолжили работу в связи с тем, что не все желающие успели проголосовать.
RT на русском13:25

Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ru03:59
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