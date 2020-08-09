Врач оценил опасность обнаруженного в Китае вируса SFTS
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Доцент кафедры внутренних болезней лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета Владислав Митрохин оценил опасность вируса SFTS, о распространении которого ранее сообщили в Китае.В источнике
С чего всё началось
Врач раскрыл, почему коронавирус опаснее нового SFTS
Ряд российских специалистов уже заявили, что новый вирус SFTS не представляет опасности для РФ, отметил эксперт. Однако у научного сообщества еще нет полной картины, чтобы понять, стоит ли беспокоиться.
URA.Ru02:12
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