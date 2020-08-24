Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному
Заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета Юрий Пиголкин 24 августа в разговоре с «Известиями» оценил диагноз, который поставили немецкие врачи блогеру Алексею Навальному.В источнике
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Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.
РИА Новостивчера в 13:36
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Коммерсантъвчера в 13:38