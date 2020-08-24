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Известия
Известия

Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному

Заведующий кафедрой судебной медицины Сеченовского университета Юрий Пиголкин 24 августа в разговоре с «Известиями» оценил диагноз, который поставили немецкие врачи блогеру Алексею Навальному.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

Версия об отравлении Алексея Навального рассматривалась российскими врачами, но подтверждения не нашла, рассказал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых.
РИА Новостивчера в 13:36
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РБК

Российские врачи не согласились с выводами немецких медиков по Навальному

РБКвчера в 13:46
Коммерсантъ

Российские врачи отвергли немецкую версию отравления Навального в первый же день

Коммерсантъвчера в 13:38
Lenta.ru

Российский медэксперт оценил версию немецких врачей о состоянии Навального

Lenta.ruвчера в 13:15
Известия

Врач оценил поставленный немецкими медиками диагноз Навальному

Известиявчера в 13:33
RT на русском

Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

RT на русскомвчера в 13:18
РИА Новости

Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному

РИА Новостивчера в 13:36
News.ru

Врач отверг версию отравления Навального

News.ruвчера в 12:53

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального
Областная газетавчера в 12:40

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

Счетная палата выявила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые чаще всего приводят к тому, что граждане недополучают пенсии, об этом говорится в отчете аудиторов по итогам проверки работы ПФР в 2017–2019 годах.
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
РИА Новости17:54
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБКвчера в 12:28
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Кипр разрешит въезд некоторым категориям россиян

Ведомство обновило свою оценку эпидемиологической ситуации в разных странах и впервые включило Россию в категорию С. Попадание в нее разрешает въезд на Кипр гражданам, которые постоянно проживают на острове, и членам их семей; тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.
РБК21:14

Легендарной Windows 95 исполнилось 25 лет

День 24 августа 1995 года ознаменовался официальной презентацией легендарной Windows 95, благодаря которой операционные системы с графической пользовательской оболочкой пошли в массы, а Microsoft обрела широкую известность.
3DNewsвчера в 13:51
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Сборщики айфонов могут перенести производство из Китая в Мексику

Ранее в этом месяце председатель компании Лю Янг-Вэй, выступая на конференции инвесторов в Тайбэе, заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем Foxconn работает над созданием "двух цепочек поставок для обслуживания двух рынков".
Вести.Ruвчера в 13:24