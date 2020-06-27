Коронавирус
BFM.ruВрач оценил риск заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте. В интервью «Парламентской газете» он рассказал, что есть угроза заразиться во время купания.
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с чего всё началось
Еду туда, в инфекционное отделение 7-й симферопольской городской больницы, где лечат больных с коронавирусом.Парламентская газетавчера в 04:20
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Политика
Меркель призвала к конструктивному диалогу с Россией
По многим международным проблемам с Россией необходимо продолжать вести диалог, полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Коммерсантъ 00:27
Политика
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Политика
Глава минобороны Сербии заразился коронавирусом
Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу.
РИА Новости 06:53
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Здоровье
38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 2,4 %. Всего в регионе выявлено 1610 случаев COVID-2019.
Телепорт 02:53
Культура
В США белые актрисы отказались от «этнических» ролей
Piter.tv вчера в 07:02
Происшествия
Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре.
Известия 07:54
Общество
«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
Митрохин прилетел в Норильск, чтобы встретиться со специальными корреспондентами «Новой газеты» Еленой Костюченко и Юрием Козыревым.
Тайга.инфо 04:05
Кино
Создатели «Аватара 2» показали, как проходят съемки под водой
В официальном твиттер-аккаунте научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар" опубликовали кадр со съемок второй части, на котором показали, как проходят съемки под водой.
РИА Новости 25 июня в 17:14
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
Космос
Модуль «Наука» будет запущен к МКС во втором квартале 2021 года
Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" будет запущен на орбиту к Международной космической станции во втором квартале 2021 года.
ТАСС 08:07
Экономика
Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям
Правительство России разрешило регионам в 2020 году осуществлять выплату субсидий предпринимателям с лицензией на продажу алкоголя.
RT на русском вчера в 04:11
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Шоу-бизнес
Пользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев
Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг.
Газета.Ru 06:32
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Кино
Стриминговая платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
CT news 25 июня в 05:09
Армия и оружие
Боевой вертолет Ми-24 модернизируют до уровня машин нового поколения
Модернизированный Ми-24 получил не имеющий аналогов бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту боевой машины от современных средств поражения, а также позволит проводить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление.
Военное дело вчера в 08:46
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко вышла замуж
Мария Иващенко выложила новое трогательное фото. Звезда призналась поклонникам, что вышла замуж.
Территория новостей 07:07
Общество
После шаманского обряда в Бурятии произошла вспышка коронавируса
Выяснилось, что инфицирование сельских жителей могло произойти после массового мероприятия - шаманского обряда, который прошёл 9 и 10 июня в селе Шулуты.
Аргументы и Факты - Бурятия 04:48
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
Новые автомобили вчера в 12:05
Игры
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
RuNews24.ru 06:01
Политика
Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
Глава украинского исполнительного комитета нацсовета по реформам Михаил Саакашвили заявил, что чиновники на Украине вытеснили государство, преследуя исключительно свои интересы, а не страны.
Известия 06:56
Общество
В Алтайском крае планируют внедрять цифровую образовательную среду
Минпросвещения подготовило проект, по которому предлагается начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах.
АМИТЕЛ 06:45
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
Газета.Ru 06:43