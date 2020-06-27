Еду туда, в инфекционное отделение 7-й симферопольской городской больницы, где лечат больных с коронавирусом.

с чего всё началось

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