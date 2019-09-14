Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с нейрохирургом Александром Тушевым и узнала, как протекает это заболевание и есть ли шанс от него излечиться.

с чего всё началось

Нейрохирург Александр Тушев рассказал о том, какие есть шансы выздороветь у больных опухолью головного мозга на фоне информации в СМИ о возможном раке мозга у российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".

Политика Роберт О’Брайен может стать помощником Трампа по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп в пятницу встретился со спецпредставителем по делам заложников Робертом О'Брайеном, который претендует на пост помощника по национальной безопасности вместо уволенного ранее Джона Болтона.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг информацию о ее госпитализации Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что получил сообщение от актрисы, в котором она назвала слухи о своей госпитализации бредом, сообщает РИА Новости.

Политика Кучма обвинил трёх участников «нормандской четвёрки» в сговоре Трое участники встречи «нормандской четвёрки» будут оказывать давление на представителя Украины — президента Владимира Зеленского, заявил Леонид Кучма, сообщает Associated Press.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Шоу-бизнес Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Единоборства Кузьмин проиграл Хантеру и лишился интерконтинентального титула WBA Россиянин Сергей Кузьмин не смог защитить интерконтинентальный чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, уступив американцу Майклу Хантеру.

Общество Гидрометцентр предупреждает о резком похолодании Через два дня, с 14 сентября, летнее тепло уступит место резкому похолоданию, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина.

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Политика Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки» Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.

Здоровье Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.

Политика Украинцы отказываются от газа в пользу дров Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.

Политика Глава МИД Украины назвал оттепелью отношения между Москвой и Киевом Глава украинского МИД Вадим Пристайко охарактеризовал как оттепель состояние отношений между Украиной и Россией.

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Греф подчеркнул, что страна пока не готова к новым рискам, и призвал готовиться к ним уже сейчас.

Происшествия Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.

Гаджеты Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.

Автоспорт Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.

Футбол «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с голкипером де Хеа Напомним, что действующий контракт голкипера с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.