Шоу-бизнес
Газета.RuВрач оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Нейрохирург Александр Тушев рассказал о том, какие есть шансы выздороветь у больных опухолью головного мозга на фоне информации в СМИ о возможном раке мозга у российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом он рассказал "Вечерней Москве".
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с чего всё началось
Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с нейрохирургом Александром Тушевым и узнала, как протекает это заболевание и есть ли шанс от него излечиться.Вечерняя Москвавчера в 12:28
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«Прогнозы неутешительные»: нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Пятый каналвчера в 21:26
«Излечение невозможно»: Нейрохирург прокомментировал болезнь Анастасии Заворотнюк
Актуальные Новости00:33
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RT на русском вчера в 22:39
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Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 12 сентября в 01:17
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Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК вчера в 09:36
Общество
Росстат сообщил о росте числа россиян старше 100 лет
В России за десять лет почти в три раза увеличилось число жителей старше 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:50
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Ученые назвали продукт, защищающий организм от колоректального рака .
Газета.Ru 01:40
Футбол
Дзюба поддержал школьника с причёской Ибрагимовича
Ранее мальчик попал в непростую ситуацию из-за причёски, которая была сделана в стиле нападающего «Лос-Анджелеса» Златана Ибрагимовича – с ней ученик появился в местной школе Сосновоборска Красноярского края.
Евро-футбол.ру вчера в 16:49
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Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
Газета.Ru вчера в 23:37
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Сноуден рассказал о своей жизни в России
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Захарова: Южная Осетия и Абхазия состоялись как государства
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что прошедшие выборы в Абхазии показали, что эти республики состоялись как государства.
Южный Федеральный вчера в 08:42
Гаджеты
Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro
Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru вчера в 10:17
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Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 15:56
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Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru 12 сентября в 12:46
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РИА Новости 12 сентября в 09:47
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Происшествия
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МИР 24 вчера в 05:47
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Медсестра: Михаэль Шумахер находится в сознании
По словам медсестры одной из французских клиник, гонщик Михаэль Шумахер пришёл в сознание. Несколько лет он находился в коме.
Мойка78 11 сентября в 08:05
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
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Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
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Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM вчера в 08:56