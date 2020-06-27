Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВрач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха. Медик подчеркнул, что заразиться вирусом можно во время купания.
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с чего всё началось

Как вести себя на пляже, чтобы не заразиться коронавирусом

Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь.
Парламентская газетавчера в 04:20

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Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на пляже

РБК04:04

Врач оценил возможность заболеть коронавирусом через морскую воду

RT на русском02:32

Врач оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и во время купания

Life.ru01:22

Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

РИА Новости02:11

Врач оценил вероятность инфицирования коронавирусом при купании

РЕН ТВ00:22

Оценена вероятность заражения коронавирусом во время купания и на пляже

Lenta.ruвчера в 23:24

Как вести себя на пляже, чтобы не заразиться коронавирусом

Парламентская газетавчера в 04:20
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Экономика

Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты

Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
РБК 25 июня в 08:45
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
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Футбол

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

RT на русском 04:35
Происшествия

В Северной Осетии после стрельбы у ресторана возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии около ресторана в Майском.
RT на русском 04:43
Общество

Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ

Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
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Происшествия

Жителя Новозыбкова за избиение участкового осудили на год и два месяца

Мужчина за применение насилия к участковому был приговорен к лишению свободы на один год и два месяца.
Брянские новости 05:05
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Общество

Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
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Политика

Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

РБК вчера в 15:39
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Политика

Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Московской области, об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
РБК 05:27
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Технологии

Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет

Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru вчера в 18:22
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Общество

Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса

В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Авто

Tesla заняла последнее место в рейтинге качества новых автомобилей

Evo-rus.com вчера в 11:06
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Культура

Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде

24 июня на главной высоте России состоялось незабываемое мероприятие: необыкновенная атмосфера, звук, феерия цвета – все это навсегда останется в памяти тех, кто присутствовал на Мамаевом кургане.
Evo-rus.com 01:05
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ вчера в 06:00
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Экономика

Вкладчики изменили сберегательную тактику

"В апреле — мае клиенты не знали, чего ждать, поэтому переводили денежные средства в накопительные счета, с которых могли в случае необходимости снять деньги с минимальными потерями", — считают в Газпромбанке.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
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Здоровье

Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»

Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:36
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Здоровье

Стало известно, кого наградили Орденом Григория Аксакова

Уфавед (Уфимские ведомости) вчера в 08:37
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Кино

Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

Родственники создателя Шерлока Холмса Артура Конан Дойла подали в суд на компанию Netflix из-за нарушения авторских прав при создании сериала "Энола Холмс".
Life.ru вчера в 23:51
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Происшествия

Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми

В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар 25 июня в 11:24
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Космос

Тейя — таинственная планета или теория происхождения Луны

О загадке появления Луны учёные спорят до сих пор. Существует несколько теорий её происхождения.
SM News 03:56
Общество

В Сочи санатории разворачивают туристов обратно

Туристам советуют в этом случае не пытаться попасть в санаторий, а лучше бронировать отели и гостевые дома.
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Шоу-бизнес

Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида

Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида.
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Шоу-бизнес

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Новая жилплощадь обошлась знаменитости в 120 миллионов рублей. В настоящий момент квартира непригодна для жизни.
Слово и Дело 04:36
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Культура

Шнуров назвал «кровавым перфомансом» гибель Насти Тропицель

Слово и Дело 05:22
Общество

В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
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Здоровье

В Пермском крае за сутки выявили 55 случаев коронавируса

В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:54
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

РИА Новости вчера в 23:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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