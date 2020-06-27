Коронавирус
РИА НовостиВрач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте
Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха. Медик подчеркнул, что заразиться вирусом можно во время купания.
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с чего всё началось
Если больной чихнул, плюнул, а вы после него зашли в эту воду, и она попала к вам в организм через рот или через нос, то вы заразитесь.Парламентская газетавчера в 04:20
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Экономика
Завтра биткоин ждет важное событие. Чего ожидать от цены криптовалюты
Завтра, 26 июня, состоится массивная экспирация опционов на биткоин.
РБК 25 июня в 08:45
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
Футбол
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
RT на русском 04:35
Происшествия
В Северной Осетии после стрельбы у ресторана возбудили дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Северной Осетии около ресторана в Майском.
RT на русском 04:43
Общество
Посольство Великобритании в Москве вывесило флаг ЛГБТ
Посольство Великобритании в Москве вывесило радужный флаг ЛГБТ в честь 50-летия с первого гей-парада в Нью-Йорке 1970 года.
РБК 05:10
Происшествия
Жителя Новозыбкова за избиение участкового осудили на год и два месяца
Мужчина за применение насилия к участковому был приговорен к лишению свободы на один год и два месяца.
Брянские новости 05:05
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском 04:55
Политика
Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию
Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию на избирательном участке в Московской области, об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
РБК 05:27
Технологии
Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик сообщает о готовности бета-версии патча pre 1.0007, а это означает, что популярная игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» наконец-то получила официальное обновление.
Goroday.ru вчера в 18:22
Общество
Названы тревожные симптомы после вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Авто
Tesla заняла последнее место в рейтинге качества новых автомобилей
Evo-rus.com вчера в 11:06
Культура
Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде
24 июня на главной высоте России состоялось незабываемое мероприятие: необыкновенная атмосфера, звук, феерия цвета – все это навсегда останется в памяти тех, кто присутствовал на Мамаевом кургане.
Evo-rus.com 01:05
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ вчера в 06:00
Экономика
Вкладчики изменили сберегательную тактику
"В апреле — мае клиенты не знали, чего ждать, поэтому переводили денежные средства в накопительные счета, с которых могли в случае необходимости снять деньги с минимальными потерями", — считают в Газпромбанке.
Коммерсантъ 25 июня в 15:22
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Избежать ухудшения самочувствия при резкой смене погоды можно, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:36
Здоровье
Стало известно, кого наградили Орденом Григория Аксакова
Уфавед (Уфимские ведомости) вчера в 08:37
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Родственники создателя Шерлока Холмса Артура Конан Дойла подали в суд на компанию Netflix из-за нарушения авторских прав при создании сериала "Энола Холмс".
Life.ru вчера в 23:51
Происшествия
Последний вор в законе: взлет и падение криминального авторитета из Коми
В Республике Коми судят Юрия Пичугина, известного вора в законе. За свою криминальную карьеру он успел совершить множество преступлений.
Pro Город Сыктывкар 25 июня в 11:24
Космос
Тейя — таинственная планета или теория происхождения Луны
О загадке появления Луны учёные спорят до сих пор. Существует несколько теорий её происхождения.
SM News 03:56
Общество
В Сочи санатории разворачивают туристов обратно
Туристам советуют в этом случае не пытаться попасть в санаторий, а лучше бронировать отели и гостевые дома.
Соловей.Инфо 03:44
Шоу-бизнес
Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида
Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида.
News.ru вчера в 01:38
Шоу-бизнес
Ольга Бузова провела экскурсию по новой квартире за 120 млн рублей
Новая жилплощадь обошлась знаменитости в 120 миллионов рублей. В настоящий момент квартира непригодна для жизни.
Слово и Дело 04:36
Культура
Шнуров назвал «кровавым перфомансом» гибель Насти Тропицель
Слово и Дело 05:22
Общество
В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 55 случаев коронавируса
В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:54
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем
РИА Новости вчера в 23:21