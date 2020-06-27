К коронавирусу у популяции иммунитета ещё нет В конце марта доктор Эльстер принимал здесь первого в Крыму больного, у которого подтвердился коронавирус.

с чего всё началось

Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха. Медик подчеркнул, что заразиться вирусом можно во время купания.

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