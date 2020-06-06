Коронавирус
Lenta.ruВрач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
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Религия
Православные сегодня отмечают Троицу
Саратов 24 01:03
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Религия
Православные христиане отмечают родительскую субботу
Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
Политика
В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru вчера в 05:02
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 44 пациента, скончались двое, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:31
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Шоу-бизнес
Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной
Gazeta.SPb вчера в 19:01
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия
В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей
Коммерсантъ вчера в 17:54
Общество
Глава МЧС сообщил Путину о локализации ЧП в Норильске
Экономика сегодня вчера в 07:34
Общество
Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
Общество
Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах
Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия вчера в 19:14
Политика
Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с "Парламентской газетой" оценил шансы развития событий в США.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество
Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина
В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
Политика
В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»
В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Общество
В Химках курьеры Delivery Club объявили забастовку
Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.
Говорит Москва вчера в 08:26
Происшествия
В Кузбассе мужчина избил медсестру, приехавшую на вызов к его матери
"Родственники пациентки вели себя агрессивно, кидались на машину скорой помощи, и был риск повторного нападения", – уточнил Дужик.
РИА Новости вчера в 14:08
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Культура
Художник изобразил Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077
Латвийский художник Vintem нарисовал арт с Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077. Работу он опубликовал в своем профиле на ArtStation.
CyberSport.ru вчера в 10:24
Общество
Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России
Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Происшествия
Причиной аварии в Норильске могла стать изношенность оборудования
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:28
Авто
Тепловоз модульной конструкции ТЭМ10 проходит испытания во ВНИКТИ
ТЭМ10 построен на базе модульной конструкции, которая позволяет сократить время простоя при проведении крупных ремонтов, уменьшить количество операций при сборке, а также дает широкую возможность для создания целой линейки тепловозов за счет применения других модулей, как при создании модификаций, так и при будущей модернизации тепловоза.
РЖД-Партнер 04 июня в 10:44
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
В МЧС назвали срок работ по ликвидации разлива в Норильске
Активной фаза операции по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займет около 14 дней.
Известия 00:50