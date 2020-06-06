Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВрач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
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Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%

Российская газетавчера в 23:34

Инфекционист из Японии предупредил о масштабах второй волны COVID-19

Газета.Ruвчера в 22:35

Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%

Известиявчера в 21:07

Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19

РИА Новостивчера в 21:19

Инфекционист оценил вероятность второй волны коронавируса

Комсомольская правдавчера в 21:17

90%: врач из Японии оценил вероятность второй волны коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:56

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:30
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Религия

Православные сегодня отмечают Троицу

Саратов 24 01:03
3
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,4K
Религия

Православные христиане отмечают родительскую субботу

Москва, 6 июня 2020, 07:54 — REGNUM Православные христиане сегодня, 6 июня, отмечают родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
REGNUM 00:54
68
Политика

В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США

Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ru вчера в 13:43
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы вчера в 12:03
77
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 04 июня в 09:29
3,6K
Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru вчера в 05:02
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19

Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 44 пациента, скончались двое, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:31
89
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
95
Шоу-бизнес

Билли Айлиш призналась, что никогда не чувствовала себя желанной

Gazeta.SPb вчера в 19:01
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
587
Общество

Умерла жена телеведущего Андрея Норкина

РИА Новости вчера в 05:44
1,9K
Происшествия

В Иркутской области при пожаре погибли четверо детей

Коммерсантъ вчера в 17:54
10
Общество

Глава МЧС сообщил Путину о локализации ЧП в Норильске

Экономика сегодня вчера в 07:34
26
Общество

Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Депутат законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александр Ивачев написал обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил ограничить единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для тех родителей, которые не участвуют в воспитании детей.
Московский Комсомолец 04 июня в 12:30
157
Общество

Ученый сравнил выход на плато по COVID-19 в России и других странах

Об особенностях выхода на плато России по сравнению с другими странами рассказал в интервью телеканалу «360» член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев.
Известия вчера в 19:14
23
Политика

Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с "Парламентской газетой" оценил шансы развития событий в США.
РИА Новости вчера в 23:05
Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».
Известия вчера в 18:03
1,6K
Политика

В МИД РФ ответили на призыв Госдепа США «убраться с Ближнего Востока»

В МИД РФ отреагировали на слова помощника госсекретаря США Дэвида Шенкера о том, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку «играет деструктивную роль».
Наша версия вчера в 04:11
2,3K
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
1,2K
Общество

В Химках курьеры Delivery Club объявили забастовку

Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.
Говорит Москва вчера в 08:26
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Происшествия

В Кузбассе мужчина избил медсестру, приехавшую на вызов к его матери

"Родственники пациентки вели себя агрессивно, кидались на машину скорой помощи, и был риск повторного нападения", – уточнил Дужик.
РИА Новости вчера в 14:08
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
6,2K
Культура

Художник изобразил Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077

Латвийский художник Vintem нарисовал арт с Сейлор Мун в стиле Cyberpunk 2077. Работу он опубликовал в своем профиле на ArtStation.
CyberSport.ru вчера в 10:24
Общество

Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России

Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Происшествия

Причиной аварии в Норильске могла стать изношенность оборудования

Вести.Ru вчера в 15:24
18
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 19 случаев коронавируса

В Кузбассе за последние сутки выявили 19 случаев коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:28
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Авто

Тепловоз модульной конструкции ТЭМ10 проходит испытания во ВНИКТИ

ТЭМ10 построен на базе модульной конструкции, которая позволяет сократить время простоя при проведении крупных ремонтов, уменьшить количество операций при сборке, а также дает широкую возможность для создания целой линейки тепловозов за счет применения других модулей, как при создании модификаций, так и при будущей модернизации тепловоза.
РЖД-Партнер 04 июня в 10:44
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
721
Общество

В МЧС назвали срок работ по ликвидации разлива в Норильске

Активной фаза операции по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске займет около 14 дней.
Известия 00:50
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