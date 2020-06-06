Коронавирус
Lenta.ruВрач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато считает, что при второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которую он оценивает почти как неизбежную, заболевших может быть больше, чем в первую.РИА Новостивчера в 21:19
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