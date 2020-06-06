Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато считает, что при второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которую он оценивает почти как неизбежную, заболевших может быть больше, чем в первую.

с чего всё началось

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.

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