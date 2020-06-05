Коронавирус

Газета.RuГазета.RuИнфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист. По его словам, избежать ее практически невозможно и наступить она может уже летом 2020 года. Это объясняется тем, что 99% населения планеты все еще не получили иммунитет к COVID-19.
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с чего всё началось

Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато предупреждает, что при второй волне COVID-19, которую он считает почти неизбежной, заболевших может быть больше, чем при первой.
РИА Новостивчера в 21:19

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Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Газета.Ru02:40

Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19

РИА Новостивчера в 21:19

90%: врач из Японии оценил вероятность второй волны коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 21:56

В Японии предупредили: вторая волна коронавируса неизбежна. Зараженных может быть еще больше

URA.Ruвчера в 22:00

Инфекционист оценил вероятность второй волны коронавируса

Комсомольская правдавчера в 21:17

Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%

Известиявчера в 21:07

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:30
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Экономика

Глава ЦБ рассказала о вариантах снижения ключевой ставки

Среди прочих на июньском заседании совета директоров будет рассматриваться вариант снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт, уточнила Набиуллина.
Российская газета вчера в 09:32
20
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
2K
Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com 04 июня в 01:17
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
6,4K
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
799
Энергетика

Польша повысит тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа.
Lenta.ru вчера в 21:39
186
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
45
Общество

Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 100 тысяч

RT на русском 02:40
229
Политика

Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе.
РИА Новости вчера в 14:44
1
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,4K
Армия и оружие

Израильские самолеты атаковали Сирию

Мир новостей 04 июня в 16:16
248
Общество

В Саратовской области выявлено ещё 98 случаев коронавируса

В Саратовской области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 98, до 3 651 человека.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:46
852
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $41

К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС вчера в 05:00
54
Общество

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

Известия вчера в 09:50
1,9K
Космос

NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции

Пресс-служба NASA сообщила о заключении контракта стоимостью 187 млн долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 23:44
1
Армия и оружие

Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма

В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог вчера в 13:09
Футбол

Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб

Metaratings 04:05
Армия и оружие

Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана

Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение вчера в 04:18
Политика

Пушков спрогнозировал сроки окончания протестов в США

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал прогноз по развитию ситуации с протестами в США, начавшимися после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда.
Lenta.ru вчера в 23:59
10
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
110
Политика

Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма

RT на русском 04:06
Политика

Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ

Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты вчера в 22:28
275
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Москва, 6 июня 2020, 11:08 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил главе правительства России Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетических данных.
REGNUM 04:08
421
Политика

Путин передал Ростуризм в подчинение правительству

Президент Владимир Путин передал правительству управление Ростуризмом, самому агентству при этом ‒ функции надзора за деятельностью туроператоров.
Ведомости вчера в 16:14
70
Здоровье

В Саратовской области растет число пневмоний у коронавирусных больных

Глава региона напомнил, что ограничительные мероприятия продлены до 10 июня, Саратовская область сейчас находится на первом этапе смягчения санитарных мер.
Регион 64 вчера в 11:41
10
Общество

За минувшие сутки в России умерло 197 инфицированных «ковидом» людей

Число инфицированных людей увеличилось на 8 855 человек.
Регион online 03:55
25
Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
95
Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
1,9K
Общество

Билл Гейтс прокомментировал сообщения о «чипировании» населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс прокомментировал конспирологическую теорию, согласно которой он якобы планирует ввести массовое чипирование населения через вакцинацию.
RT на русском 04 июня в 20:44
3,3K
Киберспорт

VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham

Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru 03 июня в 17:49
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