Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВрач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
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Инфекционист из Японии предупредил о масштабах второй волны COVID

Газета.Ru22:35

Инфекционист оценил вероятность второй волны коронавируса

Комсомольская правда21:17

90%: врач из Японии оценил вероятность второй волны коронавируса

Московский Комсомолец21:56

Японский инфекционист предрек масштабную вторую волну COVID-19

РИА Новости21:19

В Японии предупредили: вторая волна коронавируса неизбежна. Зараженных может быть еще больше

URA.Ru22:00

Японский врач оценил вероятность второй волны коронавируса в 90%

Известия21:07

Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Lenta.ru20:30
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Кино

Умер советский актер Михаил Кокшенов

Наша Газета (г. Екатеринбург) 06:51
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Космос

День в календаре. 3 июня

Вслед за Леоновым 3 июня 1965 г. американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком (после Алексея Леонова), вышедшим в открытый космос.
Дагестанская правда 03 июня в 01:29
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
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Общество

Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест

Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия 06:18
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Технологии

Робот-кадровик оценит эффективность работы сотрудников

Американская компания работает над электронной системой, которая при помощи специальных алгоритмов сможет оценить производительность работников, пишет издание Technology Review.
МИР 24 15:57
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Общество

В Роскачестве водку назвали самым безопасным продуктом

По результатам был сделан вывод, что водка является самым безопасным продуктом в России.
Общественная служба новостей 05:27
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Авто

Бренд Lada признали худшим в мире

Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05:32
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Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com вчера в 01:17
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Наука

В яйцах титанозавра нашли аминокислоты вместо пептидов

Группа международных исследователей смогли обнаружить вместо пептидов аминокислоты в яйцах титанозавра.
Evo-rus.com 13:31
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Общество

Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах по ЧП в Норильске

RT на русском 07:27
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Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Российская газета 18:53
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Политика

Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Газета.Ru 05:02
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Наука

Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин

У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости 10:41
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Космос

НАСА заключило контракт на жилой блок окололунной станции

НАСА заключило контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, сообщило ведомство.
РИА Новости 22:05
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
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Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко станцевали под песню азербайджанца

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Sputnik Азербайджан вчера в 14:53
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Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
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Гаджеты

Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения

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Общество

В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

Газета.Ru 16:44
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
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Происшествия

Студенты в РФ нашли способ воровать одежду из бутиков

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Армия и оружие

Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
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Наука

Ученые нашли способ увидеть отдельные атомы белков под микроскопом

ИА Красная Весна 15:41
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