Коронавирус
Lenta.ruВрач оценил вероятность второй волны коронавируса
Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции.
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Кино
Умер советский актер Михаил Кокшенов
Наша Газета (г. Екатеринбург) 06:51
Космос
День в календаре. 3 июня
Вслед за Леоновым 3 июня 1965 г. американский астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем и вторым в мире человеком (после Алексея Леонова), вышедшим в открытый космос.
Дагестанская правда 03 июня в 01:29
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Общество
Суд отправил Николая Платошкина под домашний арест
Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и направил оппозиционера Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца.
СОРОКА вчера в 15:07
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия 06:18
Технологии
Робот-кадровик оценит эффективность работы сотрудников
Американская компания работает над электронной системой, которая при помощи специальных алгоритмов сможет оценить производительность работников, пишет издание Technology Review.
МИР 24 15:57
Общество
В Роскачестве водку назвали самым безопасным продуктом
По результатам был сделан вывод, что водка является самым безопасным продуктом в России.
Общественная служба новостей 05:27
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05:32
Авто
Renault начала продажи в России нового Renault Master
Не зависимо от версии Renault Master предлагается с 2,3-литровым дизельным мотором мощностью 125 л.с. если это будет переднеприводный вариант фургона и 150 л.с. если заднеприводная модификация.
Tvoe-avto.com вчера в 01:17
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Наука
В яйцах титанозавра нашли аминокислоты вместо пептидов
Группа международных исследователей смогли обнаружить вместо пептидов аминокислоты в яйцах титанозавра.
Evo-rus.com 13:31
Общество
Путин потребовал доложить ему о неотложных мерах по ЧП в Норильске
RT на русском 07:27
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия 21:42
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Российская газета 18:53
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Наука
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости 10:41
Космос
НАСА заключило контракт на жилой блок окололунной станции
НАСА заключило контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway с компанией Orbital Science Corporation, сообщило ведомство.
РИА Новости 22:05
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей
Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год.
ИнфоСМИ вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко станцевали под песню азербайджанца
Известная семейная чета - музыкальный продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевала под песню российского певца азербайджанского происхождения Бабека Мамедрзаева "Потанцуй со мной", сообщает Sputnik Азербайджан.
Sputnik Азербайджан вчера в 14:53
Общество
В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей
В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
ИА СИА-Пресс вчера в 02:59
Гаджеты
Oukitel представила смартфон WP7 с камерой ночного видения
Rusargument 05:05
Общество
В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом
Газета.Ru 16:44
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия 18:04
Происшествия
Студенты в РФ нашли способ воровать одежду из бутиков
News.ru вчера в 18:48
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к войне с Турцией
Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews 05:51
Наука
Ученые нашли способ увидеть отдельные атомы белков под микроскопом
ИА Красная Весна 15:41