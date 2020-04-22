Коронавирус

ФАНФАНФинский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса

Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
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Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса

Прогулки на свежем воздухе являются неотъемлемой частью жизни человека, способствуя в том числе быстрому выздоровлению и стимулируя иммунитет, заявил РИА Новости врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола.
РИА Новостивчера в 21:57

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Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса

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Финский врач прокомментировал запрет на прогулки во время пандемии

Росбалтвчера в 23:40

Объяснен отказ Скандинавии от жесткого карантина из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 22:28

Врач рассказал о важности прогулок на свежем воздухе для иммунитета

Невские Новостивчера в 23:09

Врач оценил запрет прогулок в условиях коронавируса

News.ruвчера в 23:01

Врач объяснил отказ Скандинавии от жёсткого карантина из-за коронавируса

Газета Кемеровавчера в 23:37

Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:57
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 01:01, Ашберн
Общество

Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики

Восстановление мировой экономики начнется в мае.
Утро.ru вчера в 05:35
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
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Экономика

Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги

Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
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Политика

Порошенко пообещал украинцам более € 1 млрд от своих «друзей в Брюсселе»

Совсем скоро Европейская Комиссия объявит решение о выделении макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти странам-партнерам для преодоления последствий эпидемии коронавируса.
Евразия Daily 00:39
Общество

В Хабаровском крае из-за коронавируса ввели масочный режим

Власти Хабаровского края ввели масочный режим в регионе для снижения темпов распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 21:52
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Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс 20 апреля в 17:20
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Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
11K
Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
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Общество

Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самим взвешивать продукты

Дмитрий Феоктистов / ТАСС Роспотребнадзор не рекомендует покупателям самостоятельно взвешивать продукты в магазинах из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 06:25
139
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
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Политика

Омич может возглавить прокуратуру Волгоградской области

Как передает местное издание, сейчас идет процесс оформления документов по переводу высокопрофессионального государственного советника юстиции 2 класса на новую должность.
БК55 вчера в 23:58
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Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия вчера в 17:18
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Экономика

Пока все дома: как коронавирус увеличит «коммуналку» из-за самоизоляции

В случае если у гарантированных поставщиков и других субъектов в жилищно-коммунальном хозяйстве не окажется инструментов, чтобы стимулировать людей платить за «коммуналку», то кассовые разрывы поставщиков до конца 2020 года могут достигнуть 500 миллиардов рублей.
НГС24 вчера в 21:30
Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Политика

Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы

Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM вчера в 10:35
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Общество

Названы города Кузбасса, где выявили больных коронавирусом

ВашГород.ру рассказывал, что накануне специалисты выявили девять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ВашГород.ру 00:34
Здоровье

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
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Общество

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
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Гаджеты

Samsung разрабатывает камеру для смартфонов на 600 Мп

Южнокорейская компания Samsung сообщила, что занимается разработкой нового сенсора камеры для смартфонов.
Ридус вчера в 11:32
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Путешествия

Туроператоры начали бронировать на лето путевки в Турцию

Российские турагентства начали продавать путевки.
Российская газета 20 апреля в 21:00
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Происшествия

В Оренбуржье возбудили дело после избиения женщиной младенца

ТАСС вчера в 16:36
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости вчера в 05:41
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Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости вчера в 07:44
2,2K
Общество

Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян

В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта.
Известия вчера в 11:36
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Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
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Происшествия

Компания избила людей на автобусной остановке в Южно-Сахалинске

Как выяснилось позже, от действий этих людей пострадал еще один молодой человек, который также находился на этой остановке.
АСТВ 00:30
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